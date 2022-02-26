Метою відповідного чергування є фільтрація усіх поранених, які надходять. Неідентифікованих вважатимуть диверсантами – до них застосовуватимуть закони воєнного часу.

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Наразі СБУ перевірятиме всіх поранених в лікарнях на предмет причетності до диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Російські диверсанти масово намагаються вдавати "своїх". Зокрема, на форумах та групах у соцмережах прикидаються українцями і просять нібито про допомогу, але насправді – збирають інформацію.

У Києві навіть виявили групу диверсантів ворога, які вдавали з себе представників Сил територіальної оборони України.

До слова, наразі сили оборони України успішно знешкоджують російських диверсантів.

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