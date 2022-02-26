Автори дописів активно розпитують про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя.

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Такі однакові повідомлення заполонили форуми та групи у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини. Серед осіб, які розпитують таку інформацію, є ворожі агенти.

Як визначити ворожого агента

Автори-вороги долучилися до груп лише 25 лютого. Вони пишуть здебільшого російською.

Закликаємо українців, які бачать такі сповіщення у мережі, перевіряти, як давно автор є учасником форуму.

Якщо автор здається вам підозрілим й є новим учасником – подавайте скаргу адміну групи. Великими літерами в коментарях варто писати, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.

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