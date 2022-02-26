Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь.

Важно ВСУ будет открывать огонь на поражение против ДРГ на левом берегу Киева

Такие же сообщения заполонили форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины. Среди лиц, которые расспрашивают такую ​​информацию, есть вражеские агенты.

Как определить вражеского агента

Авторы-враги присоединились к группам только 25 февраля. Они пишут в основном на русском.

Призываем украинцев, которые видят такие уведомления в сети, проверять, как давно автор является участником форума.

Если автор кажется вам подозрительным и новым участником – подавайте жалобу админу группы. Заглавными буквами в комментариях следует писать, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.