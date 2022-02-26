При затриманні диверсантам одразу ж розбили телефони.
До теми Як таргани з щілин: у Києві знешкодили усіх диверсантів
Захисники України активно працюють над викриттям диверсійно-розвідувальних груп на території нашої країни. Так, на Одещині виявили двох диверсантів на кордоні з Придністрояв'ям.
Паспорт диверсанта / Фото "Думская"
Чоловіки фотографували військові об'єкти. Окрім того, вони пересувалися на такому білому бусі.
Диверсанти пересувалися на білому бусі / Фото "Думская"
Раніше у Чернігові помітили ворожу диверсійно-розвідувальну група! Є дані, що окупанти пересуваються на поліцейському авто марки Skoda з номерами 5183.
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