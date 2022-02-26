При задержании диверсанты сразу же разбили телефоны.

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Защитники Украины активно работают над разоблачением диверсионно-разведывательных групп на территории нашей страны. Так, в Одесской области обнаружили двух диверсантов на границе с Приднестровьем.



Паспорт диверсанта / Фото "Думская"

Мужчины фотографировали военные объекты. Кроме того, они передвигались на таком белом бусе.

Диверсанты передвигались на белом бусе / Фото "Думская"

Ранее в Чернигове заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу! Есть данные, что оккупанты передвигаются на полицейском авто марки Skoda с номерами 5183.

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