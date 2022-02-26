Всі хто може здати кров для українських поранених – звертайтеся в Охтирську ЦРЛ.

До теми Біля усіх лікарень та госпіталів посилили бойове чергування СБУ

Нагадаємо, що в Охтирці на Сумщині окупанти продовжують наступ. 25 лютого там влучили у дитячий садок та сховок. Також було щонайменше три ракетні точкові удари по військовій частині. Перед цим окупанти обстріляли житлові квартали. У місті сотні поранених, серед них є і жінки.

Окрім того, Дівчинка Аліса, якій було всього 7 років, отримала тяжкі поранення під час обстрілів окупантом дитячого садка "Сонечко" в Охтирці. Згодом стало відомо, що дитина, на жаль, померла у лікарні.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.