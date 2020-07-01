В столице Ирана Тегеране произошел мощный взрыв. Прогремел он в одной из больниц города.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает местное издание Fars. Еще 13 человек пострадали.

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Вероятной причиной пожара, который охватил здание, является взрыв газового баллона. Однако сам взрыв был довольно мощный.

Смотрите видео взрыва в больнице в Тегеране

#BREAKING

June 30—Tehran, #Iran

Major explosion reported in northern Tehran near Sina Athar Hospital. The hospital is said to be burning & locals say patients are still inside.pic.twitter.com/vdNYbYwqcx — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Видео мощного пожара после взрыва

June 30—Tehran, #Iran

Another video showing the burning facility & the explosion at 00:23 of this clip. pic.twitter.com/BWOa3580ux — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Видео пожара в больнице в Тегеране после взрыва

June 30—Tehran, #Iran

More footage of the fire & explosion at 00:33 of this clip. pic.twitter.com/FKaAUaE4Li — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Отмечается, что взрыв произошел на одном из этажей. И огонь довольно быстро охватил все здание.

Видео тушения пожара в больнице