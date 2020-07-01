В больнице Тегерана прогремел мощный взрыв, по меньшей мере 19 погибших – видео
В столице Ирана Тегеране произошел мощный взрыв. Прогремел он в одной из больниц города.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает местное издание Fars. Еще 13 человек пострадали.
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Вероятной причиной пожара, который охватил здание, является взрыв газового баллона. Однако сам взрыв был довольно мощный.
Смотрите видео взрыва в больнице в Тегеране
Видео мощного пожара после взрыва
Видео пожара в больнице в Тегеране после взрыва
Отмечается, что взрыв произошел на одном из этажей. И огонь довольно быстро охватил все здание.
Видео тушения пожара в больнице