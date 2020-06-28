Возле Тегерана еще 26 июня произошел масштабный взрыв. Его зафиксировали в горном районе, где предположительно расположена система туннелей, которые используют для сборки ракет.

Большой участок выжженной земли зафиксировали спутники. Об этом сообщает AP.

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На фотографиях со спутника Европейской комиссии Sentinel-2 видно участок обугленной земли, которого раньше не было. Расположен он в горном регионе, примерно в 20 километрах от столицы Ирана. Именно там на денях и произошел взрыв.

Спутники зафиксировали выжженный участок земли вблизи Тегерана / Фото AP

Что известно о взрыве вблизи Тегерана

Масштабный взрыв у Тегерана произошел 26 июня. Точно неизвестно, что именно взорвалось и почему. Однако уверяет, что никто не пострадал, и это просто взорвался газ.

Государственное телевидение Ирана показало сюжет о взрыве. В этом сюжете журналист стоит рядом с чем-то похожим на большие почерневшие баллоны для газа, но местность вокруг не была показана.

Пресс-секретарь Министерства обороны Ирана Давуд Абди заявил, что взрыв произошел из-за утечки газа, но в результате никто не погиб.

Хранилище газа, где произошел взрыв, расположено рядом с местом, которое аналитики называют ракетным объектом Ходжир.

فیلم انفجار دیشب در شرق تهران pic.twitter.com/roXEmAOeFN — moradbin (@morad86230444) June 26, 2020

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По мнению Агентства военной разведки США, в Иране действует крупнейшая на Ближнем Востоке программа подземных сооружений, используемых для разработки и производства баллистических ракет. Власти Ирана сразу же официально заявили, что взрыв произошел возле военной базы "Парчин".

Иран отрицает стремление получить ядерное оружие, но опасения Запада по поводу иранской атомной программы привели к санкциям и в конечном итоге к ядерному соглашению Тегерана в 2015 году с мировыми державами. США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке в мае 2018 года.