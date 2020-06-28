Біля Тегерана ще 26 червня стався масштабний вибух. Його зафіксували у гірському районі, де ймовірно розташована система тунелів, які використовують для збірки ракет.

Велику ділянку випаленої землі зафіксували супутники. Про це повідомляє AP.

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На фотографіях з супутника Європейської комісії Sentinel-2 видно ділянку обвугленої землі, якої раніше не було. Розташована вона у гірському регіоні, приблизно за 20 кілометрів від столиці Ірану. Саме там днями й стався вибух.

Супутники зафіксували випалену ділянку землі поблизу Тегерану / Фото AP

Що відомо про вибух поблизу Тегерану

Масштабний вибух біля Тегерана трапився 26 червня. Точно невідомо, що саме вибухнуло і чому. Однак запевняє, що ніхто не постраждав, і це просто вибухнув газ.

Державне телебачення Ірану показало сюжет про вибух. У цьому сюжеті журналіст стоїть поруч з чимось схожим на великі почорнілі балони для газу, але місцевість навколо не була показана.

Прессекретар Міністерства оборони Ірану Давуд Абді заявив, що вибух стався через витік газу і в результаті ніхто не загинув.

Сховище газу, де стався вибух, розташоване поруч з місцем, яке аналітики називають ракетним об'єктом Ходжир.

فیلم انفجار دیشب در شرق تهران pic.twitter.com/roXEmAOeFN — moradbin (@morad86230444) June 26, 2020

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На думку Агентства військової розвідки США, в Ірані діє найбільша на Близькому Сході програма підземних споруд, які використовуються для розробки й виробництва балістичних ракет. Влада Ірану відразу ж офіційно заявила, що вибух стався біля військової бази Парчин.

Іран заперечує прагнення отримати ядерну зброю, але побоювання Заходу з приводу іранської атомної програми призвели до санкцій і в кінцевому підсумку до ядерної домовленості Тегерана у 2015 році зі світовими державами. США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку у травні 2018 року.