Біля Тегерану стався потужний вибух – ймовірно, під військовою базою Парчин. Влада запевняє, що ніхто не постраждав, і це просто вибухнув газ. Однак свідки, які викладають відео інциденту в соцмережі, сумніваються у правдивості таких тверджень.

Вночі на 26 червня біля столиці Ірану стався потужний вибух. Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент стався біля військової бази Парчин південніше Тегерана.

Читайте також Вибух на Позняках: основна версія слідства щодо причин трагедії

За попередніми даними – так кажуть у міністерстві оборони Ірану – вибухнув газ. Жертв, начебто, немає, військові об'єкти – не постраждали, а пожежу вже загасили.

Однак користувачі соцмереж сумніваються у правдивості версії влади, адже у вибуху було багато свідків. Вони зафільмували його та виклали в інтернет.

Вибух біля військової бази в Тегерані: відео з соцмереж

دقایقی پیش #انفجار مهیب در پایگاه نظامی نزدیک پردیس #تهران که نور و صدای آن در شرق پایتخت کاملا دیده و شنیده شد/پیش از دروغ #سپاه در این باره هر اطلاعاتی دارید را برای ما بفرستید#ريتوييت pic.twitter.com/YGQTI85aDc — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) June 25, 2020

اسرائیل؟ #سپاە_پاسداران ھنوز سكوت خود را نشكستە است/

انفجارھای مهيب در یكی از پایگاھهای نظامی و موشكی! سپاە پاسداران ھنوز واكنشی نشان ندادە و سكوت خود را نشكستە است pic.twitter.com/YBy4FrpZLx — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) June 25, 2020

فیلم انفجار دیشب در شرق تهران pic.twitter.com/roXEmAOeFN — moradbin (@morad86230444) June 26, 2020

از هم اکنون نخستین دروغ نظام درباره منشا انفجارهای تهران: منبع انفجار مخزن گاز بوده!!



کارشناسان نظامی: انفجار با رنگ سبز که شاهدان عینی دیده اند، تنها به دلیل مواد منفجره C4 و مواد منفجره قوی است و انفجار گاز رنگ آبی و زرد خواهد داشت.



@simorgh_atash pic.twitter.com/pTYpGMFCnD — SimorghAtash (@Firebir97753942) June 26, 2020

Також у мережі можна зустріти коментарі людей, які запевняють, що постраждалі на базі таки є. Ба більше, туди їхали "швидкі", причому з вимкненими сиренами.

Що цікаво, журналіст Джаванмарді у твіттері написав, що одночасно із вибухом американські військові затримали кількох іранців, буцімто причетних до нападів на бази США в Іраку.