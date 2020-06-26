Надзвичайно потужний вибух біля Тегерану потрапив на відео: що відомо
Біля Тегерану стався потужний вибух – ймовірно, під військовою базою Парчин. Влада запевняє, що ніхто не постраждав, і це просто вибухнув газ. Однак свідки, які викладають відео інциденту в соцмережі, сумніваються у правдивості таких тверджень.
Вночі на 26 червня біля столиці Ірану стався потужний вибух. Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент стався біля військової бази Парчин південніше Тегерана.
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За попередніми даними – так кажуть у міністерстві оборони Ірану – вибухнув газ. Жертв, начебто, немає, військові об'єкти – не постраждали, а пожежу вже загасили.
Однак користувачі соцмереж сумніваються у правдивості версії влади, адже у вибуху було багато свідків. Вони зафільмували його та виклали в інтернет.
Вибух біля військової бази в Тегерані: відео з соцмереж
Також у мережі можна зустріти коментарі людей, які запевняють, що постраждалі на базі таки є. Ба більше, туди їхали "швидкі", причому з вимкненими сиренами.