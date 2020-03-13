США жорстко відповіли на атаку бойовиків в Іраку: відео
США завдали авіаударів по базах проіранського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболла" в Іраку. Атака стала відповіддю на обстріл військової бази коаліційних сил.
Високоточні удари припали на 5 складів зі зброєю. Такі заходи мають зменшити здатність угрупування атакувати сили США та коаліції. Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.
До слова Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання
"Ці склади зброї включають об'єкти, на яких зберігалась зброя, призначена для ураження військ США та коаліції", – повідомили у Пентагоні.
Напередодні, 12 березня, бойовики атакували базу "Таджі", на якій перебували військові США та коаліції. В результаті обстрілу загинув один британський та двоє американських військових.
Конфлікт між США та Іраном: що відомо
- Все почалось 3 січня, коли США завдали ракетного удару в Багдаді, яким вбили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- У Білому домі авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". А наказ про ліквідацію Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї сказав, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
- 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.
Вибір редакції
-
"Шахтар" у драматичній грі переміг "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи: відеосьогодні , 08:05
-
Головні новини 12 березня: нові випадки коронавірусу в Україні, сутички на зустрічі з Сивохосьогодні , 08:00
-
Перемога "Шахтаря", скасування Євро-2020 та інші головні новини спорту 12 березнясьогодні , 07:35