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      США жорстко відповіли на атаку бойовиків в Іраку: відео

      -
      США / Common Dreams

      США завдали авіаударів по базах проіранського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболла" в Іраку. Атака стала відповіддю на обстріл військової бази коаліційних сил.

      Високоточні удари припали на 5 складів зі зброєю. Такі заходи мають зменшити здатність угрупування атакувати сили США та коаліції. Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.

      До слова Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання

      "Ці склади зброї включають об'єкти, на яких зберігалась зброя, призначена для ураження військ США та коаліції", – повідомили у Пентагоні.

      Напередодні, 12 березня, бойовики атакували базу "Таджі", на якій перебували військові США та коаліції. В результаті обстрілу загинув один британський та двоє американських військових.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Конфлікт між США та Іраном Новини США Ірак
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