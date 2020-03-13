США жестко ответили на атаку боевиков в Ираке: видео

США нанесли авиаудары по базам проиранской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Атака стала ответом на обстрел военной базы коалиционных сил.

Високоточні удари припали на 5 складів зі зброєю. Такі заходи мають зменшити здатність угрупування атакувати сили США та коаліції. Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.

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"Ці склади зброї включають об'єкти, на яких зберігалась зброя, призначена для ураження військ США та коаліції", – повідомили у Пентагоні.

Footage from Jarf al-Sakhr in #Iraq’s Babylon - one of 5 locations where #US launched retaliatory strikes on #Iran-backed Kataeb Hezollah positon. Early reports say tens killed among armed group that #US blames for Wed rocket attack on Taji camp killing 3 US-led coalition forces pic.twitter.com/c3LHlatdT3 — Arwa Ibrahim (@arwaib) March 12, 2020

Напередодні, 12 березня, бойовики атакували базу "Таджі", на якій перебували військові США та коаліції. В результаті обстрілу загинув один британський та двоє американських військових.

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