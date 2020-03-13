08:59
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      США жестко ответили на атаку боевиков в Ираке: видео

      - Читати новину українською

      США нанесли авиаудары по базам проиранской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Атака стала ответом на обстрел военной базы коалиционных сил.

      Високоточні удари припали на 5 складів зі зброєю. Такі заходи мають зменшити здатність угрупування атакувати сили США та коаліції. Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.

      До слова Американські військові загинули в Іраку: вони виконували антитерористичне завдання

      "Ці склади зброї включають об'єкти, на яких зберігалась зброя, призначена для ураження військ США та коаліції", – повідомили у Пентагоні.

      Напередодні, 12 березня, бойовики атакували базу "Таджі", на якій перебували військові США та коаліції. В результаті обстрілу загинув один британський та двоє американських військових.

      Конфлікт між США та Іраном: що відомо

      12 фактов о мытье рук, которые вас удивят
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Конфликт между США и Ираном Новости США Ирак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Путин откладывает экономический рост на далекое будущее
      Олександр Гольц
      сегодня , 08:05 "Шахтер" в драматичной игре победил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы: видео
      Михайло Гема
      12 марта , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 07:06 Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук