В Ираке ракетами "Катюша" обстреляли военный лагерь США: видео

В Ираке обстреляли военный лагерь "Таджи", где базируются американские войска и военные коалиции. В результате обстрелов погибли один британский и двое американских солдат.

В общем в лагерь попали полтора десятка ракет комплекса "Катюша". Об этом сообщило издание Al Yaum.

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Виновных в обстрелах пока не установили. В США тоже не берутся оценивать это событие. Так как любые заявления в сторону поддерживаемых Ираном террористов могут спровоцировать новый конфликт между Вашингтоном и Тегераном.

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7 — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

По данным издания Reuters, кроме погибших, еще десятки человек получили ранения.

Thread: This is a video circulating of the purported attack on Taji military base in #Iraq today. Would pay attention to recent travel by #Iran regime officials. Secretary of #Iran’s SNSC Ali Shamkhani just visited Baghdad this weekend. Coordination? 1/3 pic.twitter.com/bepxFOtJHS — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) March 11, 2020

Смотрите видео ракетного обстрела военной базы США:

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