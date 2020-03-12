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      В Ираке ракетами "Катюша" обстреляли военный лагерь США: видео

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      В Ираке обстреляли военный лагерь "Таджи", где базируются американские войска и военные коалиции. В результате обстрелов погибли один британский и двое американских солдат.

      В общем в лагерь попали полтора десятка ракет комплекса "Катюша". Об этом сообщило издание Al Yaum.

      К слову Сенат ограничил военные полномочия Трампа в отношении Ирана: причина

      Виновных в обстрелах пока не установили. В США тоже не берутся оценивать это событие. Так как любые заявления в сторону поддерживаемых Ираном террористов могут спровоцировать новый конфликт между Вашингтоном и Тегераном.

      По данным издания Reuters, кроме погибших, еще десятки человек получили ранения.

      Смотрите видео ракетного обстрела военной базы США:

      Обострение в Ираке: кратко о последних событиях

      • 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, в результате которого убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В США авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". А приказ о ликвидации Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Из-за этого отношения между странами обострились. Так, духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи сказал, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".
      • 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. В результате погибли 80 человек. Американцев среди них, предварительно, нет.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Конфликт между США и Ираном Новости США Ирак
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