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      В Іраку ракетами "Катюша" обстріляли військовий табір США: відео

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      Військову базу США знову обстріляли в Іраку / ABC News

      В Іраку обстріляли військовий табір "Таджі", де базуються американські війська та військові коаліції. Внаслідок обстрілів загинули один британський та двоє американських солдатів.

      Загалом у табір влучили півтора десятка ракет комплексу "Катюша". Про це повідомило видання Al Yaum.

      До слова Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану: причина

      Винних в обстрілах наразі не встановили. У США також не беруться оцінювати цю подію. Адже будь-які заяви у бік підтримуваних Іраном терористів може спровокувати новий конфлікт між Вашингтоном та Тегераном.

      За даними видання Reuters, окрім загиблих, ще десятки людей отримали поранення.

      Дивіться відео ракетного обстрілу військової бази США:

      Загострення в Іраку: коротко про останні події 

      • 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, внаслідок якого убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У США авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". А наказ про ліквідацію Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Через це відносини між країнами загострились. Так, духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї сказав, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Конфлікт між США та Іраном Новини США Ірак
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