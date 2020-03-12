В Іраку ракетами "Катюша" обстріляли військовий табір США: відео

В Іраку обстріляли військовий табір "Таджі", де базуються американські війська та військові коаліції. Внаслідок обстрілів загинули один британський та двоє американських солдатів.

Загалом у табір влучили півтора десятка ракет комплексу "Катюша". Про це повідомило видання Al Yaum.

До слова Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану: причина

Винних в обстрілах наразі не встановили. У США також не беруться оцінювати цю подію. Адже будь-які заяви у бік підтримуваних Іраном терористів може спровокувати новий конфлікт між Вашингтоном та Тегераном.

The Coalition @CJTFOIR confirms more than 15 small rockets impacted Iraq’s Camp Taji base hosting Coalition troops, March 11 at 7:35 p.m. (Iraq Time). Assessment and investigation ongoing, follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/oNgNfCEYG7 — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) March 11, 2020

За даними видання Reuters, окрім загиблих, ще десятки людей отримали поранення.

Thread: This is a video circulating of the purported attack on Taji military base in #Iraq today. Would pay attention to recent travel by #Iran regime officials. Secretary of #Iran’s SNSC Ali Shamkhani just visited Baghdad this weekend. Coordination? 1/3 pic.twitter.com/bepxFOtJHS — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) March 11, 2020

Дивіться відео ракетного обстрілу військової бази США:

Загострення в Іраку: коротко про останні події