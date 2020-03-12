В Іраку ракетами "Катюша" обстріляли військовий табір США: відео
В Іраку обстріляли військовий табір "Таджі", де базуються американські війська та військові коаліції. Внаслідок обстрілів загинули один британський та двоє американських солдатів.
Загалом у табір влучили півтора десятка ракет комплексу "Катюша". Про це повідомило видання Al Yaum.
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Винних в обстрілах наразі не встановили. У США також не беруться оцінювати цю подію. Адже будь-які заяви у бік підтримуваних Іраном терористів може спровокувати новий конфлікт між Вашингтоном та Тегераном.
За даними видання Reuters, окрім загиблих, ще десятки людей отримали поранення.
Дивіться відео ракетного обстрілу військової бази США:
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- 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, внаслідок якого убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
- У США авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". А наказ про ліквідацію Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Через це відносини між країнами загострились. Так, духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї сказав, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
- 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. У результаті загинули 80 осіб. Американців серед них, попередньо, немає.