Очень мощный взрыв возле Тегерана попал на видео: что известно
У Тегерана произошел мощный взрыв – вероятно, под военной базой Парчин. Власти уверяют, что никто не пострадал, и это просто взорвался газ. Однако свидетели, которые выкладывают видео инцидента в соцсети, сомневаются в правдивости таких утверждений.
Ночью на 26 июня возле столицы Ирана произошел мощный взрыв. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел возле военной базы Парчин южнее Тегерана.
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По предварительным данным – так говорят в министерстве обороны Ирана – взорвался газ. Жертв, якобы, нет, военные объекты – не пострадали, а пожар уже потушен.
Однако пользователи соцсетей сомневаются в правдивости версии власти, ведь у взрыва было много свидетелей. Они сняли его и выложили в интернет.
Взрыв возле военной базы в Тегеране: видео из соцсетей
Также в сети можно встретить комментарии людей, которые уверяют, что пострадавшие на базе таки есть. Более того, туда ехали "скорые", причем с выключенными сиренами.