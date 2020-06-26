У Тегерана произошел мощный взрыв – вероятно, под военной базой Парчин. Власти уверяют, что никто не пострадал, и это просто взорвался газ. Однако свидетели, которые выкладывают видео инцидента в соцсети, сомневаются в правдивости таких утверждений.

Ночью на 26 июня возле столицы Ирана произошел мощный взрыв. Как пишут местные СМИ , инцидент произошел возле военной базы Парчин южнее Тегерана.

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По предварительным данным – так говорят в министерстве обороны Ирана – взорвался газ. Жертв, якобы, нет, военные объекты – не пострадали, а пожар уже потушен.

Однако пользователи соцсетей сомневаются в правдивости версии власти , ведь у взрыва было много свидетелей. Они сняли его и выложили в интернет.

Взрыв возле военной базы в Тегеране: видео из соцсетей

Израиль? #Spaya_Pasdaran وز Он еще не нарушил молчание / Ужасные

взрывы на одной из военных и ракетных баз! Иранская революционная гвардия до сих пор не отреагировала и нарушила свое молчание pic.twitter.com/YBy4FrpZLx - Али Джаванмарди (@ Javanmardi75) 25 июня 2020 г.

Отныне первая ложь режима о происхождении взрывов в Тегеране: это был источник взрыва бензобака !!



Военные эксперты: Зеленый взрыв, который видели очевидцы, происходит только от взрывчатых веществ С4 и сильных взрывчатых веществ, и взрыв газа будет синим и желтым.



imorsimorgh_atash pic.twitter.com/pTYpGMFCnD - SimorghAtash (@ Firebir97753942) 26 июня 2020 г.

Также в сети можно встретить комментарии людей, которые уверяют, что пострадавшие на базе таки есть. Более того, туда ехали "скорые", причем с выключенными сиренами.