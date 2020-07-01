В лікарні Тегерану прогримів потужний вибух, щонайменше 19 загиблих – відео
У столиці Ірану Тегерані стався потужний вибух. Прогримів він в одній з лікарень міста.
Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 19 людей, повідомляє місцеве видання Fars. Ще 13 осіб постраждало.
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Ймовірною причиною пожежі, яка охопила будівлю, є вибух газового балона. Однак сам вибух був доволі потужний.
Дивіться відео вибуху в лікарні в Тегерані
Відео потужної пожежі після вибуху
Відео пожежі в лікарні в Тегерані після вибуху
Зазначається, що вибух стався на одному з поверхів. Та вогонь доволі швидко охопив усю будівлю.
Відео гасіння пожежі в лікарні
Версія теракту місцевою владою не розглядається.