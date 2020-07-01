У столиці Ірану Тегерані стався потужний вибух. Прогримів він в одній з лікарень міста.

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 19 людей, повідомляє місцеве видання Fars. Ще 13 осіб постраждало.

Варто побачити Масштабний вибух біля Тегерана: з'явилися фото зі супутників

Ймовірною причиною пожежі, яка охопила будівлю, є вибух газового балона. Однак сам вибух був доволі потужний.

Дивіться відео вибуху в лікарні в Тегерані

#BREAKING

June 30—Tehran, #Iran

Major explosion reported in northern Tehran near Sina Athar Hospital. The hospital is said to be burning & locals say patients are still inside.pic.twitter.com/vdNYbYwqcx — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Відео потужної пожежі після вибуху

June 30—Tehran, #Iran

Another video showing the burning facility & the explosion at 00:23 of this clip. pic.twitter.com/BWOa3580ux — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Відео пожежі в лікарні в Тегерані після вибуху

June 30—Tehran, #Iran

More footage of the fire & explosion at 00:33 of this clip. pic.twitter.com/FKaAUaE4Li — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Зазначається, що вибух стався на одному з поверхів. Та вогонь доволі швидко охопив усю будівлю.

Відео гасіння пожежі в лікарні

June 30—Tehran, #Iran

The hospital is burning in flames & voices are heard expressing grave concerns about the many patients inside the facility. pic.twitter.com/XHd6TklU9y — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 30, 2020

Версія теракту місцевою владою не розглядається.