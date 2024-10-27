Об этом сообщает Суспильне. Также нейрохирург показал масштабы разрушений в больнице.

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Нейрохирург в Днепре проводил операцию во время атаки

Во время обстрела вечером 25 октября оккупанты повредили одно из важнейших медучреждений – больницу имени Мечникова. В момент вражеского удара нейрохирург как раз проводил операцию.

Врач и пациент чудом не пострадали, ведь взрывной волной выбило окно, а вся операционная была усеяна стеклом. Также была повреждена стена операционной. Нейрохирург в шутку назвал это "порталом к соседям".

Нейрохирург показал операционную после атаки: смотрите видео

Напомним, что Россия атаковала Днепр вечером 25 октября. Враг ударил по гражданской инфраструктуре, а также по больнице. К сожалению, в результате ракетных ударов погибло 5 человек, еще 21 человек – пострадал. Среди травмированных есть дети.