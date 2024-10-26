Об этом заявил городской голова Борис Филатов в телеграме. Подчеркнул, это никакие не "обломки", а российская баллистическая ракета.

Обратите внимание В результате обстрела Днепра погибли 3 человека, известно о многих пострадавших

Удар по дому в Днепре

Мэр констатировал, что российские военные преступники ударили баллистической ракетой в жилой дом в Днепре

Никакие не "обломки". Никаких военных целей рядом. Прямое. Попадание. В жилой дом. На 8 квартир. Гражданских людей. Баллистической ракетой!!!

– подчеркнул Борис Филатов.

Также добавил, еще один такой же жилой дом разрушен в результате вражеского обстрела.

Есть погибшие. У ребенка оторвана рука. Они хотят нас уничтожить. Помните об этом каждый день,

– подчеркнул городской голова Днепра.

Россияне убили 3 человека, в частности, ребенка. Еще 19 – пострадали, из них 4 – детей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

Также Сергей Лысак рассказал, что в результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Также изуродованы корпуса больницы.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграме.

Последствия ракетной атаки на Днепр / Фото из телеграма Лысака

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского обстрела. Вечная память!