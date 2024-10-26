Про це заявив міський голова Борис Філатов у телеграмі. Наголосив, це ніякі не "уламки", а російська балістична ракета.

Зверніть увагу Унаслідок обстрілу Дніпра загинуло 3 людей, відомо про багатьох постраждалих

Удар по будинку у Дніпрі

Мер констатував, що російські воєнні злочинці вдарили балістичною ракетою в житловий будинок у Дніпрі

Ніякі не "уламки". Жодних військових цілей поруч. Пряме. Влучання. В житловий будинок. На 8 квартир. Цивільних людей. Балістичною ракетою!!!

– підкреслив Борис Філатов.

Також додав, ще один такий же житловий будинок зруйнований внаслідок ворожого обстрілу.

Є загиблі. У дитини відірвана рука. Вони хочуть нас знищити. Пам'ятайте про це кожного дня,

– наголосив міський голова Дніпра.

Росіяни вбили 3 людей, зокрема, дитину. Ще 19 – постраждали, з них 4 – дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Також Сергій Лисак розповів, що внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка й гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних і 2 приватні будинки, 30 авто. Також понівечено корпуси лікарні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки у нашому телеграмі.

Наслідки ракетної атаки на Дніпро / Фото з телеграму Лисака

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять!