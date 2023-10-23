К тому же оккупанты усилили принудительный сбор крови в школах и университетах на оккупированной территории Украины, чтобы перевозить раненых солдат в Россию. Об этом 24 Каналу сообщил правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский.
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Что оккупанты делают с телами погибших
Как отметил Лысянский, у противника существенные проблемы с моргами, но нет такой концентрации, как с больницами. Вероятно, россияне что-то делают с телами погибших – где-то утилизируют.
Поскольку статус "пропавшей без вести" не предусматривает компенсацию семьи оккупанта. Поэтому врагу выгодно, чтобы человек считался пропавшим, хотя на самом деле он мертв.
Ранения бывают разные: если тяжелое ранение, то они наверняка не везут в больницу, а просто на месте утилизируют. Скажем, чтобы не тратить свой ресурс,
– предположил Павел Лысянский.
Больницы переполнены ранеными
Лысянский заметил, что российские захватчики выгоняют больных местных жителей из больниц, а заселяют раненых солдат. Также у оккупантов значительные проблемы с логистикой, а именно с транспортировкой войска.
Лысянский предположил, что оккупанты делают с телами погибших: смотреть видео
Уже более двух недель переполнены больницы на временно оккупированной территории Украины:
- Алчевск, Луганск, Кадиевка – в Луганской области;
- Енакиево, Донецк – в Донецкой области.
Оккупантам тяжело везти своих раненых в Воронеж или Ростовскую область. Здесь есть среднего уровня медицина, где можно оказать какую-нибудь медицинскую помощь. Соответственно, они довезти не могут, поэтому вынуждены сейчас использовать гражданские больницы на временно оккупированной территории, жертвуя местным населением.
– сказал Лысянский.
Оккупанты усилили сбор крови
Несмотря на это, россиянам все равно не хватает мест в больницах. Следовательно, враг пытается транспортировать раненых на территорию России, но для долгих перевозок нужен запас крови.
Они усилили принудительный сбор крови. Во всех собирают принудительно, где у них есть структуры: школы, университеты, предприятия, оккупационные администрации,
– подчеркнул правозащитник.
Проблемы оккупантов на фронте
- Вражеские СМИ распространили информацию, что российских военных все чаще разоблачают на употреблении мефедрона или солей. В конце концов ситуация с употреблением психотропных веществ известна руководству России. Вероятно, они этому способствуют.
- Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш рассказал, что враг готовится отходить на трассу Горловка – Бахмут. Ведь оккупанты находятся в тупике на южном фланге от Бахмута.
- В то же время офицер ВСУ Тарас Березовец сказал, что россияне в панике и готовятся отступать из Купянского направления. Речь идет о 25 и 126 армиях России, которые жалуются на большие потери боевого состава и не выплату зарплаты.