К тому же оккупанты усилили принудительный сбор крови в школах и университетах на оккупированной территории Украины, чтобы перевозить раненых солдат в Россию. Об этом 24 Каналу сообщил правозащитник, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лысянский.

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Что оккупанты делают с телами погибших

Как отметил Лысянский, у противника существенные проблемы с моргами, но нет такой концентрации, как с больницами. Вероятно, россияне что-то делают с телами погибших – где-то утилизируют.

Поскольку статус "пропавшей без вести" не предусматривает компенсацию семьи оккупанта. Поэтому врагу выгодно, чтобы человек считался пропавшим, хотя на самом деле он мертв.

Ранения бывают разные: если тяжелое ранение, то они наверняка не везут в больницу, а просто на месте утилизируют. Скажем, чтобы не тратить свой ресурс,

– предположил Павел Лысянский.

Больницы переполнены ранеными

Лысянский заметил, что российские захватчики выгоняют больных местных жителей из больниц, а заселяют раненых солдат. Также у оккупантов значительные проблемы с логистикой, а именно с транспортировкой войска.

Лысянский предположил, что оккупанты делают с телами погибших: смотреть видео

Уже более двух недель переполнены больницы на временно оккупированной территории Украины:

Алчевск, Луганск, Кадиевка – в Луганской области;

Енакиево, Донецк – в Донецкой области.

Оккупантам тяжело везти своих раненых в Воронеж или Ростовскую область. Здесь есть среднего уровня медицина, где можно оказать какую-нибудь медицинскую помощь. Соответственно, они довезти не могут, поэтому вынуждены сейчас использовать гражданские больницы на временно оккупированной территории, жертвуя местным населением.

– сказал Лысянский.

Оккупанты усилили сбор крови

Несмотря на это, россиянам все равно не хватает мест в больницах. Следовательно, враг пытается транспортировать раненых на территорию России, но для долгих перевозок нужен запас крови.

Они усилили принудительный сбор крови. Во всех собирают принудительно, где у них есть структуры: школы, университеты, предприятия, оккупационные администрации,

– подчеркнул правозащитник.

Проблемы оккупантов на фронте