До того ж окупанти посилили примусовий збір крові у школах та університетах на окупованій території України, аби перевозити поранених солдатів у Росію. Про це 24 Каналу повідомив правозахисник, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.
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Що окупанти роблять із тілами загиблих
Як зазначив Лисянський, у противника суттєві проблеми з моргами, але немає такої концентрації як з лікарнями. Імовірно, росіяни щось роблять з тілами загиблих – десь утилізують.
Позаяк статус "зниклий безвісти" не передбачає компенсацію сім'ї окупанта. Тому ворогу вигідно, аби людина вважалася зниклою, хоча насправді вона мертва.
Поранення бувають різні: якщо важке поранення, то вони й напевно не везуть до лікарні, а просто на місці утилізують. Скажімо, щоб не витрачати свій ресурс,
– припустив Павло Лисянський.
Лікарні переповнені пораненими
Лисянський зауважив, російські загарбники виганяють хворих місцевих жителів з лікарень, натомість заселяють поранених солдатів. Також в окупантів значні проблеми з логістикою, а саме із транспортуванням війська.
Лисянський припустив, що окупанти роблять з тілами загиблих: дивитися відео
Уже понад два тижні переповненні лікарні на тимчасово окупованій території України:
- Алчевськ, Луганськ, Кадіївка – у Луганській області;
- Єнакієве, Донецьк – у Донецькій області.
Окупантам важко везти своїх поранених у Воронеж чи Ростовську область. Тут є середнього рівня медицина, де можна надати якусь медичну допомогу. Відповідно, вони довезти не можуть, тому вимушені зараз використовувати цивільні лікарні на тимчасово окупованій території, жертвуючи місцевим населенням,
– сказав Лисянський.
Окупанти посилили збір крові
Попри це, росіянам однаково не вистачає місць у лікарнях. Відтак ворог намагається транспортувати поранених на територію Росії, але для довгих перевезень потрібний запас крові.
Вони посилили примусовий збір крові. У всіх збирають примусово, де у них є структури: школи, університети, підприємства, окупаційні адміністрації,
– наголосив правозахисник.
Проблеми окупантів на фронті
- Ворожі ЗМІ поширили інформацію, що російських військових дедалі частіше викривають на вживанні мефедрону або солей. Зрештою, ситуація із вживанням психотропних речовин відома керівництву Росії. Імовірно, вони цьому навіть сприяють.
- Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, капітан Ілля Євлаш розповів, що росіяни готуються відходити на трасу Горлівка – Бахмут. Адже окупанти перебувають у глухому куті на південному фланзі від Бахмута.
- Натомість офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав, що росіяни в паніці та готуються відступати з Куп'янського напрямку. Мовиться про 25 й 126 армії Росії, які скаржаться на великі втрати бойового складу та не виплату зарплатні.