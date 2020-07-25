С укрупнением районов количество объектов инфраструктуры не сократится. Независимо от того, что власть сократила количество районов втрое, объекты инфраструктуры и дальше будут функционировать.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, В Украине ликвидировали почти 500 районов и образовали новые: полный список, карта

Есть механизм межмуниципального сотрудничества, межрайонного сотрудничества, по которому сейчас движутся. Поэтому государство будет хранить большинство инфраструктуры.

Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов,

– сказал Корниенко.

Медицина и уменьшение районов

Корниенко видит одной из ключевых задач на местном уровне реализацию второй очереди медицинской реформы. "Что касается школ и больниц: этот процесс идет параллельно, и он начался давно. Сказать, что сейчас мы укрупнили районы, и все закрылось – это неправильно, потому что все закрыли еще до нас".

Первоочередная задача, во-первых, правильно реализовать вторую очередь медицинской реформы, которую приостановили, и дальше двигаться в этом вопросе.

Как отмечает Корниенко, предусмотрены механизмы того, как будут финансировать те объекты инфраструктуры, которые не может обеспечить община самостоятельно.

Наша позиция – каждый случай надо рассматривать отдельно. Этим должна заниматься местная государственная власть – ОГА и РГА – и только в полном контакте с жителями и облсоветами,

– отметил Корниенко.

Если определенная община говорит о недопустимости закрытия школы, то надо искать возможности, когда несколько общин могут содержать школу, которую не может содержать одна, добавил первый заместитель председателя фракции.

Идея мобильных ЦПАУ

По словам Корниенко, предоставленияе административных услуг останется на уровне общин, более того, будут созданы мобильные центры для оказания административных услуг в селах и поселках.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы в каждой общине был Центр предоставления административных услуг, есть проект по мобильным ЦПАУ - это такие специальные машины, которые будут ездить по общинам и предоставлять услуги прямо в селах,

– сказал председатель партии "Слуга народа".

Согласно решению Верховной Рады 17 июля, количество районов в Украине уменьшилась почти втрое – вместо ликвидированных 490 образовали 136 новых.