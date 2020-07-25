З укрупненням районів кількість об'єктів інфраструктури не скоротиться. Незалежно від того, що влада скоротила кількість районів утричі, об'єкти інфраструктури і далі функціонуватимуть.

Про це заявив перший заступник голови фракції та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо В Україні ліквідували майже 500 районів і утворили нові: повний список, карта

Є механізм міжмуніципальної співпраці, міжрайонної співпраці, за яким наразі рухаються. Відтак держава зберігатиме більшість інфраструктури.

Лікарні окремо, райони окремо. Кількість лікарень, шкіл, спортивно-юнацьких шкіл, будинків ветеранів та іншої інфраструктури не скоротиться до кількості районів,

– сказав Корнієнко.

Медицина і зменшення районів

Корнієнко вбачає одним із ключових завдань на місцевому рівні реалізацію другої черги медичної реформи. "Що стосується шкіл і лікарень: цей процес йде паралельно, і він розпочався давно. Сказати, що зараз ми укрупнили райони, і все закрилося – це неправильно, тому що все закрили ще до нас".

Першочергове завдання, по-перше, – правильно реалізувати другу чергу медичної реформи, яку призупинили, і далі рухатися в цьому питанні.

Як зазначає Корнієнко, передбачено механізми того, як фінансувати ті об'єкти інфраструктури, які не може забезпечити громада самостійно.

Наша позиція – кожен випадок треба розглядати окремо. Цим має займатися місцева державна влада – ОДА і РДА – і лише в повному контакті з жителями та облрадами,

– зазначив Корнієнко.

Якщо певна громада говорить про неприпустимість закриття школи, то треба шукати можливості, коли кілька громад можуть утримувати школу, яку не може утримувати одна, додав перший заступник голови фракції.

Ідея мобільних ЦНАПів

За словами Корнієнка, надання адміністративних послуг залишиться на рівні громад, більше того, буде створено мобільні центри для надання адміністративних послуг у селах і селищах.

Зараз ми працюємо над тим, щоб у кожній громаді був Центр надання адміністративних послуг, є проєкт щодо мобільних ЦНАПів – це такі спеціальні машини, які їздитимуть по громадах і надаватимуть послуги прямо в селах,

– сказав голова партії "Слуга народу".

Згідно з рішенням Верховної Ради 17 липня, кількість районів в Україні зменшилася майже втричі – замість ліквідованих 490 утворили 136 нових.