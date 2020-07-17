Согласно решению Верховной Рады от 17 июля, количество районов в Украине уменьшилась почти втрое – вместо ликвидированных 490 образовали 136 новых.

Произошло это после того, как парламентарии поддержали проект постановления № 3650. Согласно документу, границы районов установлены по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые входят в состав соответствующего района. Об этом сообщает 24 канал, Также мы приводим полный список новых районов и карту их границ.

К теме Рада уменьшила количество районов в Украине

Какие новые районы образовались в Украине

Винницкая область

Винницкий район (с административным центром в городе Винница) в составе территорий Агрономической сельской, Винницкой городской, Вороновицкой поселковой, Гниванской городской, Ильинецкой городской, Липовецкой городской, Литинской поселковой, Лука-Мелешковской сельской, Немировской городской, Оратовской поселковой, Погребищенской городской, Стрижавской поселковой, Сутисковской поселковой, Тивровской поселковой, Турбовской поселковой, Якушинецкой сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Винница) в составе территорий Агрономической сельской, Винницкой городской, Вороновицкой поселковой, Гниванской городской, Ильинецкой городской, Липовецкой городской, Литинской поселковой, Лука-Мелешковской сельской, Немировской городской, Оратовской поселковой, Погребищенской городской, Стрижавской поселковой, Сутисковской поселковой, Тивровской поселковой, Турбовской поселковой, Якушинецкой сельской территориальных общин. Гайсинский район (с административным центром в городе Гайсин) в составе территорий Бершадской городской, Гайсинской городской, Дашевской поселковой, Джулинской сельской, Краснопольской сельской, Кунковской сельской, Ладыжинской городской, Ободовской сельской, Ольгопольской сельской, Райгородской сельской, Соболевской сельской, Теплицкой поселковой, Тростянецкой поселковой, Чечельницкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Гайсин) в составе территорий Бершадской городской, Гайсинской городской, Дашевской поселковой, Джулинской сельской, Краснопольской сельской, Кунковской сельской, Ладыжинской городской, Ободовской сельской, Ольгопольской сельской, Райгородской сельской, Соболевской сельской, Теплицкой поселковой, Тростянецкой поселковой, Чечельницкой поселковой территориальных общин. Жмеринский район (с административным центром в городе Жмеринка) в составе территорий Барской городской, Джуринской сельской, Жмеринской городской, Копайгородской поселковой, Мурафской сельской, Севериновской сельской, Станиславчицкой сельской, Шаргородской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Жмеринка) в составе территорий Барской городской, Джуринской сельской, Жмеринской городской, Копайгородской поселковой, Мурафской сельской, Севериновской сельской, Станиславчицкой сельской, Шаргородской городской территориальных общин. Могилев-Подольский район (с административным центром в городе Могилев-Подольский) в составе территорий Бабчинецкой сельской, Вендичанской поселковой, Могилев-Подольской городской, Мурованокуриловецкой поселковой, Черновицкой поселковой, Ямпольской городской, Ярышевской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Могилев-Подольский) в составе территорий Бабчинецкой сельской, Вендичанской поселковой, Могилев-Подольской городской, Мурованокуриловецкой поселковой, Черновицкой поселковой, Ямпольской городской, Ярышевской сельской территориальных общин. Тульчинский район (с административным центром в городе Тульчин) в составе территорий Брацлавской поселковой, Вапнярской поселковой, Городковской сельской, Крыжопольской поселковой, Песчанской поселковой, Студенянской сельской, Томашпольской поселковой, Тульчинской городской, Шпиковской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Тульчин) в составе территорий Брацлавской поселковой, Вапнярской поселковой, Городковской сельской, Крыжопольской поселковой, Песчанской поселковой, Студенянской сельской, Томашпольской поселковой, Тульчинской городской, Шпиковской поселковой территориальных общин. Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельник) в составе территорий Глуховецкой поселковой, Ждановской сельской, Ивановской сельской, Калиновской городской, Казатинской городской, Махновской сельской, Самгородоцкой сельской, Улановской сельской, Хмельницкой городской территориальных общин.

Новое административное деление Винницкой области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Волынская область

Владимир-Волынский район (с административным центром в городе Владимир-Волынский) в составе территорий Владимир-Волынской городской, Затурцевской сельской, Зимневской сельской, Иваничевской поселковой, Литовезкой сельской, Локачинской поселковой, Нововолынской городской, Овадновской сельской, Павловской сельской, Поромовской сельской, Устилузкой городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Владимир-Волынский) в составе территорий Владимир-Волынской городской, Затурцевской сельской, Зимневской сельской, Иваничевской поселковой, Литовезкой сельской, Локачинской поселковой, Нововолынской городской, Овадновской сельской, Павловской сельской, Поромовской сельской, Устилузкой городской территориальных общин. Камень-Каширский район (с административным центром в городе Камень-Каширский) в составе территорий Камень-Каширской городской, Любешевской поселковой, Маневицкой поселковой, Прилесненской сельской, Сошичненской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Камень-Каширский) в составе территорий Камень-Каширской городской, Любешевской поселковой, Маневицкой поселковой, Прилесненской сельской, Сошичненской сельской территориальных общин. Ковельский район (с административным центром в городе Ковель) в составе территорий Велимченской сельской, Велицкой сельской, Вишневской сельской, Голобской поселковой, Головненской поселковой, Дубечненской сельской, Дубовской сельской, Заболоттовской поселковой, Забродовской сельской, Ковельской городской, Колодяжненской сельской, Луковской поселковой, Люблинецкой поселковой, Любомльской городской, Поворской сельской, Ратновской поселковой, Ровненской сельской, Самаровской сельской, Сереховичевской сельской, Смидинской сельской, Старовижевской поселковой, Турийской поселковой, Шацкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Ковель) в составе территорий Велимченской сельской, Велицкой сельской, Вишневской сельской, Голобской поселковой, Головненской поселковой, Дубечненской сельской, Дубовской сельской, Заболоттовской поселковой, Забродовской сельской, Ковельской городской, Колодяжненской сельской, Луковской поселковой, Люблинецкой поселковой, Любомльской городской, Поворской сельской, Ратновской поселковой, Ровненской сельской, Самаровской сельской, Сереховичевской сельской, Смидинской сельской, Старовижевской поселковой, Турийской поселковой, Шацкой поселковой территориальных общин. Луцкий район (с административным центром в городе Луцк) в составе территорий Берестечковской городской, Боратинской сельской, Городищенской сельской, Гороховской городской, Доросиновской сельской, Киверцовской городской, Колковской поселковой, Копачевской сельской, Луцкой городской, Марьяновской поселковой, Олицкой поселковой, Подгайцовской сельской, Рожищенской городской, Торчинской поселковой, Цуманской поселковой территориальных общин.

Новые административные районы и их границы на Волыни / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Днепропетровская область

Днепровский район (с административным центром в городе Днепр) в составе территорий Днепровской городской, Китайгородской сельской, Любимовской сельской, Ляшковской сельской, Николаевской сельской, Могилевской сельской, Новоалександровской сельской, Новопокровской поселковой, Обуховской поселковой, Петриковской поселковой, Подгородненской городской, Святовасиловской сельской, Слобожанской поселковой, Солонянской поселковой, Сурско-Литовской сельской, Царичанской поселковой, Чумаковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Днепр) в составе территорий Днепровской городской, Китайгородской сельской, Любимовской сельской, Ляшковской сельской, Николаевской сельской, Могилевской сельской, Новоалександровской сельской, Новопокровской поселковой, Обуховской поселковой, Петриковской поселковой, Подгородненской городской, Святовасиловской сельской, Слобожанской поселковой, Солонянской поселковой, Сурско-Литовской сельской, Царичанской поселковой, Чумаковской сельской территориальных общин. Каменской район (с административным центром в городе Каменское) в составе территорий Божедаровской поселковой, Верховцевской городской, Верхнеднепровской городской, Вишневской поселковой, Вольногорской городской, Желтоводской городской, Затишнянской сельской, Каменской городской, Криничанской поселковой, Лиховской поселковой, Пятихатской городской, Саксаганской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Каменское) в составе территорий Божедаровской поселковой, Верховцевской городской, Верхнеднепровской городской, Вишневской поселковой, Вольногорской городской, Желтоводской городской, Затишнянской сельской, Каменской городской, Криничанской поселковой, Лиховской поселковой, Пятихатской городской, Саксаганской сельской территориальных общин. Криворожский район (с административным центром в городе Кривой Рог) в составе территорий Апостоловской городской, Вакулевской сельской, Глеюватской сельской, Гречаноподевской сельской, Грушиской сельской, Девладевской сельской, Зеленодольской городской, Карповской сельской, Криворожской городской, Лозуватской сельской, Нивотрудевской сельской, Новолатевской сельской, Новопольской сельской, Софиевской поселковой, Широковской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Кривой Рог) в составе территорий Апостоловской городской, Вакулевской сельской, Глеюватской сельской, Гречаноподевской сельской, Грушиской сельской, Девладевской сельской, Зеленодольской городской, Карповской сельской, Криворожской городской, Лозуватской сельской, Нивотрудевской сельской, Новолатевской сельской, Новопольской сельской, Софиевской поселковой, Широковской поселковой территориальных общин. Никопольский район (с административным центром в городе Никополь) в составе территорий Марганецкой городской, Мировской сельской, Никопольской городской, Первомайской сельской, Покровской городской, Покровской сельской, Томаковской поселковой, Червоногригоровской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Никополь) в составе территорий Марганецкой городской, Мировской сельской, Никопольской городской, Первомайской сельской, Покровской городской, Покровской сельской, Томаковской поселковой, Червоногригоровской поселковой территориальных общин. Новомосковский район (с административным центром в городе Новомосковск) в составе территорий Губиниской поселковой, Лычковской сельской, Магдалиновской поселковой, Новомосковской городской, Перещепинской городской, Песчанской сельской, Черкасской поселковой, Чернеччинской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Новомосковск) в составе территорий Губиниской поселковой, Лычковской сельской, Магдалиновской поселковой, Новомосковской городской, Перещепинской городской, Песчанской сельской, Черкасской поселковой, Чернеччинской сельской территориальных общин. Павлоградский район (с административным центром в городе Павлоград) в составе территорий Богдановской сельской, Вербковской сельской, Межирицкой сельской, Павлоградской городской, Терновской городской, Троицкой сельской, Юрьевской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Павлоград) в составе территорий Богдановской сельской, Вербковской сельской, Межирицкой сельской, Павлоградской городской, Терновской городской, Троицкой сельской, Юрьевской поселковой территориальных общин. Синельниковский район (с административным центром в городе Синельниково) в составе территорий Брагиновской сельской, Васильковской поселковой, Великомихайловской сельской, Дубовиковской сельской, Зайцевской сельской, Илларионовской поселковой, Маломихайловской сельской, Межевской поселковой, Николаевской сельской, Новопавловской сельской, Першотравенской городской, Петропавловской поселковой, Покровской поселковой, Раевской сельской, Раздорской поселковой, Синельниковской городской, Славгородской поселковой, Славянской сельской, Украинской сельской территориальных общин.

Новое административное деление Днепропетровской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Донецкая область

Бахмутский район (с административным центром в городе Бахмут) в составе территорий Бахмутской городской, Звановской сельской, Светлодарской городской, Северской городской, Соледарской городской, Торецкой городской, Часовоярской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Бахмут) в составе территорий Бахмутской городской, Звановской сельской, Светлодарской городской, Северской городской, Соледарской городской, Торецкой городской, Часовоярской городской территориальных общин. Волновахский район (с административным центром в городе Волноваха) в составе территорий Великоновоселковской поселковой, Волновахской городской, Угледарской городской, Комарской сельской, Мирненской поселковой, Ольгинской поселковой, Старомлиновской сельской, Хлебодаривской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Волноваха) в составе территорий Великоновоселковской поселковой, Волновахской городской, Угледарской городской, Комарской сельской, Мирненской поселковой, Ольгинской поселковой, Старомлиновской сельской, Хлебодаривской сельской территориальных общин. Горловский район (с административным центром в городе Горловка) в составе территорий Углегорской городской, Горловской городской, Дебальцевской городской, Енакиевской городской, Ждановской городской, Снежнянской городской, Хрестовской городской, Чистяковской городской, Шахтерской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Горловка) в составе территорий Углегорской городской, Горловской городской, Дебальцевской городской, Енакиевской городской, Ждановской городской, Снежнянской городской, Хрестовской городской, Чистяковской городской, Шахтерской городской территориальных общин. Донецкий район (с административным центром в городе Донецк) в составе территорий Амвросиевской городской, Донецкой городской, Иловайской городской, Макеевской городской, Харцызской городской, Ясиноватской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Донецк) в составе территорий Амвросиевской городской, Донецкой городской, Иловайской городской, Макеевской городской, Харцызской городской, Ясиноватской городской территориальных общин. Кальмиуский район (с административным центром в городе Кальмиуское) в составе территорий Бойковской поселковой, Докучаевской городской, Кальмиуской городской, Новоазовской городской, Старобешевской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Кальмиуское) в составе территорий Бойковской поселковой, Докучаевской городской, Кальмиуской городской, Новоазовской городской, Старобешевской поселковой территориальных общин. Краматорский район (с административным центром в городе Краматорск) в составе территорий Андреевской сельской, Дружковской городской, Иллинёвской сельской, Константиновской городской, Краматорской городской, Лиманской городской, Николаевской городской, Новодонецкой поселковой, Александровской поселковой, Святогорской городской, Славянской городской, Черкасской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Краматорск) в составе территорий Андреевской сельской, Дружковской городской, Иллинёвской сельской, Константиновской городской, Краматорской городской, Лиманской городской, Николаевской городской, Новодонецкой поселковой, Александровской поселковой, Святогорской городской, Славянской городской, Черкасской поселковой территориальных общин. Мариупольский район (с административным центром в городе Мариуполь) в составе территорий Кальчицкой сельской, Мангушской поселковой, Мариупольской городской, Никольской поселковой, Сартанской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Мариуполь) в составе территорий Кальчицкой сельской, Мангушской поселковой, Мариупольской городской, Никольской поселковой, Сартанской поселковой территориальных общин. Покровский район (с административным центром в городе Покровск) в составе территорий Авдеевской городской, Белозерской городской, Гродовской поселковой, Добропольской городской, Криворожской сельской, Кураховской городской, Марьинской городской, Мирноградской городской, Новогродовской городской, Очеретинской поселковой, Покровской городской, Селидовской городской, Удачненской поселковой, Шаховской сельской территориальных общин.

Какие новые районы образовали на территории Донецкой области / Карта государственного портала "Децентрализация"

Житомирская область

Бердичевский район (с административным центром в городе Бердичев) в составе территорий Андрушевской городской, Бердичевской городской, Вчерайшенской сельской, Гришковецкой поселковой, Краснопольской сельской, Райгородоцкой сельской, Ружинской поселковой, Семеновской сельской, Червоненской поселковой, Швайковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Бердичев) в составе территорий Андрушевской городской, Бердичевской городской, Вчерайшенской сельской, Гришковецкой поселковой, Краснопольской сельской, Райгородоцкой сельской, Ружинской поселковой, Семеновской сельской, Червоненской поселковой, Швайковской сельской территориальных общин. Житомирский район (с административным центром в городе Житомир) в составе территорий Андрушковской сельской, Березовской сельской, Брусиловской поселковой, Високовской сельской, Вишевицькой сельской, Ольшанской сельской, Волицкой сельской, Глыбочицкой сельской, Городецкой поселковой, Житомирской городской, Апрельской сельской, Корнинской поселковой, Коростышевской городской, Курненской сельской, Любарской поселковой, Миропольской поселковой, Новоборовской поселковой, Новогуйвинской поселковой, Олеевской сельской, Попельнянской поселковой, Потиевской сельской, поселковой Пулинской, Радомышельской городской, Романовской поселковой, Станишовской сельской, Староселецкой сельской, Тетеревской сельской, Харитоновской сельской, Хорошевской поселковой, Черняховской поселковой, Чудновской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Житомир) в составе территорий Андрушковской сельской, Березовской сельской, Брусиловской поселковой, Високовской сельской, Вишевицькой сельской, Ольшанской сельской, Волицкой сельской, Глыбочицкой сельской, Городецкой поселковой, Житомирской городской, Апрельской сельской, Корнинской поселковой, Коростышевской городской, Курненской сельской, Любарской поселковой, Миропольской поселковой, Новоборовской поселковой, Новогуйвинской поселковой, Олеевской сельской, Попельнянской поселковой, Потиевской сельской, поселковой Пулинской, Радомышельской городской, Романовской поселковой, Станишовской сельской, Староселецкой сельской, Тетеревской сельской, Харитоновской сельской, Хорошевской поселковой, Черняховской поселковой, Чудновской городской территориальных общин. Коростеньский район (с административным центром в городе Коростень) в составе территорий Белокоровицкой сельской, Гладковицкой сельской, Горщиковской сельской, Иршанской поселковой, Коростеньской городской, Лугинской поселковой, Малинской городской, Народицкой поселковой, Овручской городской, Олевской городской, Словечанской сельской, Ушомирской сельской, Чоповицкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Коростень) в составе территорий Белокоровицкой сельской, Гладковицкой сельской, Горщиковской сельской, Иршанской поселковой, Коростеньской городской, Лугинской поселковой, Малинской городской, Народицкой поселковой, Овручской городской, Олевской городской, Словечанской сельской, Ушомирской сельской, Чоповицкой поселковой территориальных общин. Новоград-Волынский район (с административным центром в городе Новоград-Волынский) в составе территорий Барановской городской, Барашевской сельской, Брониковской сельской, Городницкой поселковой, Довбиской поселковой, Дубровской сельской, Емильчинской поселковой, Новоград-Волынской городской, Пищевской сельской, Стрыевской сельской, Чиживской сельской, Ярунской сельской территориальных общин.

Новое админделениеЖитомирской области / Карта государственного портала "Децентрализация"

Закарпатская область

Береговский район (с административным центром в городе Береговое) в составе территорий Батовской поселковой, Береговской городской, Великоберезской сельской, Великобийганской сельской, Вилоцкой поселковой, Виноградовской городской, Каменской сельской, Королевской поселковой, Косоньской сельской, Пийтерфолвовской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Береговое) в составе территорий Батовской поселковой, Береговской городской, Великоберезской сельской, Великобийганской сельской, Вилоцкой поселковой, Виноградовской городской, Каменской сельской, Королевской поселковой, Косоньской сельской, Пийтерфолвовской сельской территориальных общин. Мукачевский район (с административным центром в городе Мукачево) в составе территорий Великолучковской сельской, Верхнеокоропецкоїсельской, Воловецкой поселковой, Горондовской сельской, Жденеевской поселковой, Ивановецкой сельской, Кольчинской поселковой, Мукачевской городской, Нелипинской сельской, Нижнеоворотской сельской, Полянской сельской, Савеловской городской, Чинадиевской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Мукачево) в составе территорий Великолучковской сельской, Верхнеокоропецкоїсельской, Воловецкой поселковой, Горондовской сельской, Жденеевской поселковой, Ивановецкой сельской, Кольчинской поселковой, Мукачевской городской, Нелипинской сельской, Нижнеоворотской сельской, Полянской сельской, Савеловской городской, Чинадиевской поселковой территориальных общин. Раховский район (с административным центром в городе Рахов) в составе территорий Богданской сельской, Великобычковской поселковой, Раховской городской, Ясинянской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Рахов) в составе территорий Богданской сельской, Великобычковской поселковой, Раховской городской, Ясинянской поселковой территориальных общин. Тячевский район (с административным центром в городе Тячев) в составе территорий Бедевлянской сельской, Буштинской поселковой, Ольховецкой сельской, Дубовской поселковой, Нересницкой сельской, Солотвинской поселковой, Тересвянской поселковой, Тячевской городской, Углянской сельской, Усть-Чернянской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Тячев) в составе территорий Бедевлянской сельской, Буштинской поселковой, Ольховецкой сельской, Дубовской поселковой, Нересницкой сельской, Солотвинской поселковой, Тересвянской поселковой, Тячевской городской, Углянской сельской, Усть-Чернянской поселковой территориальных общин. Ужгородский район (с административным центром в городе Ужгород) в составе территорий Баранинской сельской, Великоберезнянской поселковой, Великодобронской сельской, Дубриницко-Малоберезнянской сельской, Костринской сельской, Оноковской сельской, Перечинской городской, Середнянской поселковой, Ставненской сельской, Сюртовской сельской, Турье-Реметовской сельской, Ужгородской городской, Холмкивской сельской, Чопской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Ужгород) в составе территорий Баранинской сельской, Великоберезнянской поселковой, Великодобронской сельской, Дубриницко-Малоберезнянской сельской, Костринской сельской, Оноковской сельской, Перечинской городской, Середнянской поселковой, Ставненской сельской, Сюртовской сельской, Турье-Реметовской сельской, Ужгородской городской, Холмкивской сельской, Чопской городской территориальных общин. Хустский район (с административным центром в городе Хуст) в составе территорий Билковской сельской, Вишковской поселковой, Горенчевской сельской, Должанской сельской, Драговской сельской, Заречанской сельской, Иршавской городской, Керецковской сельской, Колочавской сельской, Межгорской поселковой, Пилипецкой сельской, Синевирской сельской, Хустской городской территориальных общин.

Новые админрайоны и их границы на Закарпатье / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Обратите внимание Создание Береговской района на Закарпатье: в Венгрии высказали свое мнение

Запорожская область

Бердянский район (с административным центром в городе Бердянск) в составе территорий Андреевской сельской, Андреевской поселковой, Бердянской городской, Берестовской сельской, Коларовской сельской, Осипенковской сельской, Приморской городской, Черниговской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Бердянск) в составе территорий Андреевской сельской, Андреевской поселковой, Бердянской городской, Берестовской сельской, Коларовской сельской, Осипенковской сельской, Приморской городской, Черниговской поселковой территориальных общин. Васильевский район (с административным центром в городе Васильевка) в составе территорий Благовещенской сельской, Васильевской городской, Великобелозерской сельской, Водянской сельской, Днепрорудненской городской, Энергодарской городской, Каменско-Днепровской городской, Малобилозерской сельской, Михайловской поселковой, Раздольской сельской, Степногорской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Васильевка) в составе территорий Благовещенской сельской, Васильевской городской, Великобелозерской сельской, Водянской сельской, Днепрорудненской городской, Энергодарской городской, Каменско-Днепровской городской, Малобилозерской сельской, Михайловской поселковой, Раздольской сельской, Степногорской поселковой территориальных общин. Запорожский район (с административным центром в городе Запорожье) в составе территорий Беленьковской сельской, Вольнянской городской, Долинской сельской, Запорожской городской, Комишуваской поселковой, Кушугумской поселковой, Матвеевской сельской, Михайловской сельской, Михайло-Лукашевской сельской, Новониколаевской поселковой, Новоалександровской сельской, Павловской сельской, Петро-Михайловской сельской, Степненской сельской, Таврической сельской, Тернуватской поселковой, Широковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Запорожье) в составе территорий Беленьковской сельской, Вольнянской городской, Долинской сельской, Запорожской городской, Комишуваской поселковой, Кушугумской поселковой, Матвеевской сельской, Михайловской сельской, Михайло-Лукашевской сельской, Новониколаевской поселковой, Новоалександровской сельской, Павловской сельской, Петро-Михайловской сельской, Степненской сельской, Таврической сельской, Тернуватской поселковой, Широковской сельской территориальных общин. Мелитопольский район (с административным центром в городе Мелитополь) в составе территорий Веселовской поселковой, Кирилловской поселковой, Константиновской сельской, Мелитопольской городской, Мирненской поселковой, Новенской сельской, Новобогдановской сельской, Нововасилевской поселковой, Новоуспеновской сельской, Александровской сельской, Плодородненской сельской, Приазовской поселковой, Семеновской сельской, Терпинновской сельской, Чкаловской сельской, Акимовской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Мелитополь) в составе территорий Веселовской поселковой, Кирилловской поселковой, Константиновской сельской, Мелитопольской городской, Мирненской поселковой, Новенской сельской, Новобогдановской сельской, Нововасилевской поселковой, Новоуспеновской сельской, Александровской сельской, Плодородненской сельской, Приазовской поселковой, Семеновской сельской, Терпинновской сельской, Чкаловской сельской, Акимовской поселковой территориальных общин. Пологовский район (с административным центром в городе Пологи) в составе территорий Бильмакской поселковой, Воздвижевской сельской, Воскресенской сельской, Гуляйпольской городской, Камыш-Зорянской поселковой, Малиновской сельской, Малотокмачанской сельской, Молочанской городской, Ореховской городской, Пологовской городской, Преображенской сельской, Розовской поселковой, Смирновской сельской, Токмакской городской, Федоровской сельской территориальных общин.

Новые районы на территории Запорожской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковский район (с административным центром в городе Ивано-Франковск) в составе территорий Большивцевской поселковой, Богородчанской поселковой, Букачевской поселковой, Бурштынской городской, Галицкой городской, Дзвиняцкой сельской, Дубовецкой сельской, Езупильской поселковой, Загвиздянской сельской, Ивано-Франковской городской, Лисецкой поселковой, Обертинской поселковой, Олешанской сельской, Рогатинской городской, Солотвинской поселковой, Старобогородчанской сельской, Тисменицкой городской, Тлумацкой городской, Угриновской сельской, Ямницкой сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Ивано-Франковск) в составе территорий Большивцевской поселковой, Богородчанской поселковой, Букачевской поселковой, Бурштынской городской, Галицкой городской, Дзвиняцкой сельской, Дубовецкой сельской, Езупильской поселковой, Загвиздянской сельской, Ивано-Франковской городской, Лисецкой поселковой, Обертинской поселковой, Олешанской сельской, Рогатинской городской, Солотвинской поселковой, Старобогородчанской сельской, Тисменицкой городской, Тлумацкой городской, Угриновской сельской, Ямницкой сельской территориальных общин. Калушский район (с административным центром в городе Калуш) в составе территорий Болеховской городской, Брошнев-Осадской поселковой, Верхнянской сельской, Выгодской поселковой, Витвицкой сельской, Войниловской поселковой, Долинской городской, Дубовской сельской, Калушской городской, Новицкой сельской, Перегинской поселковой, Рожнятовской поселковой, Спасской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Калуш) в составе территорий Болеховской городской, Брошнев-Осадской поселковой, Верхнянской сельской, Выгодской поселковой, Витвицкой сельской, Войниловской поселковой, Долинской городской, Дубовской сельской, Калушской городской, Новицкой сельской, Перегинской поселковой, Рожнятовской поселковой, Спасской сельской территориальных общин. Коломыйский район (с административным центром в городе Коломыя) в составе территорий Гвоздецкой поселковой, Городенковской городской, Заболотовской поселковой, Коломыйской городской, Коршевской сельской, Матеевецкой сельской, Нижневербежской сельской, Отынийской поселковой, Печенежинской поселковой, Подгайчиковской сельской, Пядицкой сельской, Снятинской городской, Чернелицкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Коломыя) в составе территорий Гвоздецкой поселковой, Городенковской городской, Заболотовской поселковой, Коломыйской городской, Коршевской сельской, Матеевецкой сельской, Нижневербежской сельской, Отынийской поселковой, Печенежинской поселковой, Подгайчиковской сельской, Пядицкой сельской, Снятинской городской, Чернелицкой поселковой территориальных общин. Косовский район (с административным центром в городе Косов) в составе территорий Косовской городской, Космацкой сельской, Кутской поселковой, Рожнивской сельской, Яблунивской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Косов) в составе территорий Косовской городской, Космацкой сельской, Кутской поселковой, Рожнивской сельской, Яблунивской поселковой территориальных общин. Надворнянский район (с административным центром в городе Надворная) в составе территорий Ворохтянской сельской, Делятинской поселковой, Ланчинской поселковой, Надвирнянской городской, Пасичнянской сельской, Перереслянской сельской, Поляницкой сельской, Яремчанской городской территориальных общин.

Новый админстрой Ивано-Франковской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Киевская область

Белоцерковский район (с административным центром в городе Белая Церковь) в составе территорий Белоцерковской городской, Володарской поселковой, Гребенковской поселковой, Ковалевской сельской, Маловольшанской сельской, Медвинской сельской, Рокитнянской поселковой, Сквирской городской, Ставищенской поселковой, Таращанской городской, Тетиевской городской, Узинской городской, Фурсовской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Белая Церковь) в составе территорий Белоцерковской городской, Володарской поселковой, Гребенковской поселковой, Ковалевской сельской, Маловольшанской сельской, Медвинской сельской, Рокитнянской поселковой, Сквирской городской, Ставищенской поселковой, Таращанской городской, Тетиевской городской, Узинской городской, Фурсовской сельской территориальных общин. Бориспольский район (с административным центром в городе Борисполь) в составе территорий Бориспольской городской, Вороньковской сельской, Горнойсельской, Девичковской сельской, Золочевской сельской, Переяславской городской, Пристоличнойсельской, Студениковской сельской, Ташанской сельской, Цибловской сельской, Яготинской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Борисполь) в составе территорий Бориспольской городской, Вороньковской сельской, Горнойсельской, Девичковской сельской, Золочевской сельской, Переяславской городской, Пристоличнойсельской, Студениковской сельской, Ташанской сельской, Цибловской сельской, Яготинской городской территориальных общин. Броварской район (с административным центром в городе Бровары) в составе территорий Барышевской поселковой, Березанской городской, Броварской городской, Великодимерской поселковой, Зазимской сельской, Згуровской поселковой, Калиновской поселковой, Калитянской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Бровары) в составе территорий Барышевской поселковой, Березанской городской, Броварской городской, Великодимерской поселковой, Зазимской сельской, Згуровской поселковой, Калиновской поселковой, Калитянской поселковой территориальных общин. Бучанский район (с административным центром в городе Буча) в составе территорий Белогородской сельской, Бородянской поселковой, Борщаговской сельской, Бучанской городской, Вишневой городской, Гостомельской поселковой, Дмитровской сельской, Ирпенской городской, Коцюбинской поселковой, Макаровской поселковой, Немешаевской поселковой, Песковской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Буча) в составе территорий Белогородской сельской, Бородянской поселковой, Борщаговской сельской, Бучанской городской, Вишневой городской, Гостомельской поселковой, Дмитровской сельской, Ирпенской городской, Коцюбинской поселковой, Макаровской поселковой, Немешаевской поселковой, Песковской поселковой территориальных общин. Вышгородский район (с административным центром в городе Вышгород) в составе территорий Вышгородской городской, Дымерской поселковой, Иванковской поселковой, Петровской сельской, Пирновской сельской, Полесской поселковой, Славутичской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Вышгород) в составе территорий Вышгородской городской, Дымерской поселковой, Иванковской поселковой, Петровской сельской, Пирновской сельской, Полесской поселковой, Славутичской городской территориальных общин. Обуховский район (с административным центром в городе Обухов) в составе территорий Богуславской городской, Васильковской городской, Кагарликской городской, Козинской поселковой, Мироновской городской, Обуховской городской, Ржищевской городской, Украинской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Обухов) в составе территорий Богуславской городской, Васильковской городской, Кагарликской городской, Козинской поселковой, Мироновской городской, Обуховской городской, Ржищевской городской, Украинской городской территориальных общин. Фастовский район (с административным центром в городе Фастов) в составе территорий Бишовской сельской, Боярской городской, Гатненской сельской, Глеваховской поселковой, Калиновской поселковой, Кожанской поселковой, Томашевской сельской, Фастовской городской, Феодосеевской сельской, Чабановской поселковой территориальных общин.

Какие новые районы появились на Киевщине / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Кировоградская область

Голованевский район (с административным центром в поселке городской типа Голованевск) в составе территорий Благовещенской городской, Ольшанской поселковой, Гайворонской городской, Голованевской поселковой, Завальевской поселковой, Надлацкой сельской, Новоархангельской поселковой, Перегоновской сельской, Подвысоцкой сельской, Побужской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в поселке городской типа Голованевск) в составе территорий Благовещенской городской, Ольшанской поселковой, Гайворонской городской, Голованевской поселковой, Завальевской поселковой, Надлацкой сельской, Новоархангельской поселковой, Перегоновской сельской, Подвысоцкой сельской, Побужской поселковой территориальных общин. Кропивницкий район (с административным центром в городе Кропивницкий) в составе территорий Аджамской сельской, Бобринецкой городской, Великосевериневской сельской, Гуровской сельской, Дмитриевской сельской, Долинской городской, Знаменской городской, Катериновской сельской, Кетрисановской сельской, Компанеевской поселковой, Кропивницькой городской, Новгородковской поселковой, Александровской поселковой, Соколовской сельской, Суботцевской сельской, Первозвановской сельской, Устиновской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Кропивницкий) в составе территорий Аджамской сельской, Бобринецкой городской, Великосевериневской сельской, Гуровской сельской, Дмитриевской сельской, Долинской городской, Знаменской городской, Катериновской сельской, Кетрисановской сельской, Компанеевской поселковой, Кропивницькой городской, Новгородковской поселковой, Александровской поселковой, Соколовской сельской, Суботцевской сельской, Первозвановской сельской, Устиновской поселковой территориальных общин. Новоукраинковский район (с административным центром в городе Новоукраинка) в составе территорий Ганновской сельской, Глодоской сельской, Добровеличковской поселковой, Злинской сельской, Маловисковской городской, Марьяновской сельской, Новомиргородской городской, Новоукраинской городской, Пещанобродской сельской, Помечнянской городской, Ровнянскоїсельской, Смолинской поселковой, Тишковской сельской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;

(с административным центром в городе Новоукраинка) в составе территорий Ганновской сельской, Глодоской сельской, Добровеличковской поселковой, Злинской сельской, Маловисковской городской, Марьяновской сельской, Новомиргородской городской, Новоукраинской городской, Пещанобродской сельской, Помечнянской городской, Ровнянскоїсельской, Смолинской поселковой, Тишковской сельской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины; Александрийский район (с административным центром в городе Александрия) в составе территорий Великоандрусовской сельской, Новопражской поселковой, Александрийской городской, Онуфриевской поселковой, Пантаевской поселковой, Петровской поселковой, Попельнастовской сельской, Приютовской поселковой, Светловодской городской территориальных общин.

Новое административное деление Кировоградской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Луганская область

Алчевский район (с административным центром в городе Алчевск) в составе территорий Алчевской городской, Зимогорьевской городской, Кадиевской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Алчевск) в составе территорий Алчевской городской, Зимогорьевской городской, Кадиевской городской территориальных общин. Должанский район (с административным центром в городе Должанск) в составе территорий Должанской городской, Сорокинской городской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;

(с административным центром в городе Должанск) в составе территорий Должанской городской, Сорокинской городской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины; Луганский район (с административным центром в городе Луганск) в составе территорий Луганской городской, Лутугинской городской, Молодогвардейской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Луганск) в составе территорий Луганской городской, Лутугинской городской, Молодогвардейской городской территориальных общин. Ровеньковский район (с административным центром в городе Ровеньки) в составе территорий Антрацитовской городской, Ровеньковской городской, Хрустальненской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Ровеньки) в составе территорий Антрацитовской городской, Ровеньковской городской, Хрустальненской городской территориальных общин. Сватовский район (с административным центром в городе Сватово) в составе территорий Белокуракинской поселковой, Коломыйчиской сельской, Краснореченской поселковой, Лозно-Александровской поселковой, Нижнедуванской поселковой, Сватовской городской, Троицкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Сватово) в составе территорий Белокуракинской поселковой, Коломыйчиской сельской, Краснореченской поселковой, Лозно-Александровской поселковой, Нижнедуванской поселковой, Сватовской городской, Троицкой поселковой территориальных общин. Северодонецкий район (с административным центром в городе Северодонецк) в составе территорий горной городской, Кременской городской, Лисичанской городской, Попаснянской городской, Рубежанской городской, Северодонецкой городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Северодонецк) в составе территорий горной городской, Кременской городской, Лисичанской городской, Попаснянской городской, Рубежанской городской, Северодонецкой городской территориальных общин. Старобельский район (с административным центром в городе Старобельск) в составе территорий Беловодской поселковой, Белолуцкой поселковой, Марковской поселковой, Меловской поселковой, Новопсковской поселковой, Старобельской городской, Чмыровской сельской, Шульгинской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Старобельск) в составе территорий Беловодской поселковой, Белолуцкой поселковой, Марковской поселковой, Меловской поселковой, Новопсковской поселковой, Старобельской городской, Чмыровской сельской, Шульгинской сельской территориальных общин. Щастинский район (с административным центром в поселке городской типа Новоайдар) в составе территорий Нижнетепловской сельской, Новоайдарской поселковой, Станично-Луганской поселковой, Широковской поселковой, Щастинской городской территориальных общин.

Новые районы на территории Луганщины / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Львовская область

Дрогобычский район (с административным центром в городе Дрогобыч) в составе территорий Бориславской городской, Дрогобычской городской, Меденицкой поселковой, Сходницкой поселковой, Трускавецкой городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Дрогобыч) в составе территорий Бориславской городской, Дрогобычской городской, Меденицкой поселковой, Сходницкой поселковой, Трускавецкой городской территориальных общин. Золочевский район (с административным центром в городе Золочев) в составе территорий Бродовской городской, Буской городской, Заболотцовской сельской, Золочевской городской, Красненской поселковой, Подкаминской поселковой, Поморянской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Золочев) в составе территорий Бродовской городской, Буской городской, Заболотцовской сельской, Золочевской городской, Красненской поселковой, Подкаминской поселковой, Поморянской поселковой территориальных общин. Львовский район (с административным центром в городе Львов) в составе территорий Бибрской городской, Великолюбинской поселковой, Глинянской городской, Городецкой городской, Давидовской сельской, Добросинсько-Магеровской поселковой, Жовкивской городской, Жолтанецкой сельской, Зимноводовской сельской, Каменка-Бугской городской, Комарнивской городской, Куликовской поселковой, Львовской городской, Мурованской сельской, Новояричевской поселковой, Оброшинской сельской, Перемышлянской городской, Подберезцевской сельской, Пустомытовской городской, Рава-Русской городской,сельской Сокольницкой, Солонковской сельской, Щирецкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Львов) в составе территорий Бибрской городской, Великолюбинской поселковой, Глинянской городской, Городецкой городской, Давидовской сельской, Добросинсько-Магеровской поселковой, Жовкивской городской, Жолтанецкой сельской, Зимноводовской сельской, Каменка-Бугской городской, Комарнивской городской, Куликовской поселковой, Львовской городской, Мурованской сельской, Новояричевской поселковой, Оброшинской сельской, Перемышлянской городской, Подберезцевской сельской, Пустомытовской городской, Рава-Русской городской,сельской Сокольницкой, Солонковской сельской, Щирецкой поселковой территориальных общин. Самборский район (с административным центром в городе Самбор) в составе территорий Бисковицкой сельской, Боринской поселковой, Добромильской городской, Новокалиновской городской, Ралевской сельской, Рудковской городской, Самборской городской, Старосамборской городской, Стрелковской сельской, Турковской городской, Хировской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Самбор) в составе территорий Бисковицкой сельской, Боринской поселковой, Добромильской городской, Новокалиновской городской, Ралевской сельской, Рудковской городской, Самборской городской, Старосамборской городской, Стрелковской сельской, Турковской городской, Хировской городской территориальных общин. Стрыйский район (с административным центром в городе Стрый) в составе территорий Гнездичёвской поселковой, Грабовецко-Дулебовской сельской, Жидачевской городской, Журавненской поселковой, Козивской сельской, Николаевской городской, Моршинской городской, Новораздольской городской, Розвадовскоїсельской, Сколивской городской, Славской поселковой, Стрыйской городской, Тростянецкой сельской, Ходоривской городской территориальных общин,.

(с административным центром в городе Стрый) в составе территорий Гнездичёвской поселковой, Грабовецко-Дулебовской сельской, Жидачевской городской, Журавненской поселковой, Козивской сельской, Николаевской городской, Моршинской городской, Новораздольской городской, Розвадовскоїсельской, Сколивской городской, Славской поселковой, Стрыйской городской, Тростянецкой сельской, Ходоривской городской территориальных общин,. Червоноградский район (с административным центром в городе Червоноград) в составе территорий Белзкой городской, Великомостовской городской, Добротворской поселковой, Лопатинской поселковой, Радеховской городской, Сокальской городской, Червоноградской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Червоноград) в составе территорий Белзкой городской, Великомостовской городской, Добротворской поселковой, Лопатинской поселковой, Радеховской городской, Сокальской городской, Червоноградской городской территориальных общин. Яворовский район (с административным центром в городе Яворов) в составе территорий Ивано-Франковской поселковой, Мостиской городской, Новояворовской городской, Судововишнянской городской, Шегиновской сельской, Яворивской городской территориальных общин.

Какие новые районы образовали на территории Львовщины / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Николаевская область

Баштанский район (с административным центром в городе Баштанка) в составе территорий Баштанской городской, Березнеговатской поселковой, Вольнозапорежской сельской, Владимировской сельской, Гороховской сельской, Ингульской сельской, Казанковской поселковой, Новобугской городской, Привольненской сельской, Снигиревской городской, Софиевской сельской, Широковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Баштанка) в составе территорий Баштанской городской, Березнеговатской поселковой, Вольнозапорежской сельской, Владимировской сельской, Гороховской сельской, Ингульской сельской, Казанковской поселковой, Новобугской городской, Привольненской сельской, Снигиревской городской, Софиевской сельской, Широковской сельской территориальных общин. Вознесенский район (с административным центром в городе Вознесенск) в составе территорий братской поселковой, Бугской сельской, Веселиновской поселковой, Вознесенской городской, Домановской поселковой, Дорошовской сельской, Еланецкой поселковой, Мостовской сельской, Новомарьевской сельской, Александровской поселковой, Прибужановской сельской, Прибужской сельской, Южноукраинской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Вознесенск) в составе территорий братской поселковой, Бугской сельской, Веселиновской поселковой, Вознесенской городской, Домановской поселковой, Дорошовской сельской, Еланецкой поселковой, Мостовской сельской, Новомарьевской сельской, Александровской поселковой, Прибужановской сельской, Прибужской сельской, Южноукраинской городской территориальных общин. Николаевский район (с административным центром в городе Николаев) в составе территорий Березанской поселковой, Веснянской сельской, Воскресенской поселковой, Галициновской сельской, Кобловской сельской, Константиновской сельской, Куцурубской сельской, Николаевской городской, Мешково-Погореловской сельской, Нечаянской сельской, Новоодесской городской, Ольшанской поселковой, Очаковской городской, Первомайской поселковой, Радсадовской сельской, Степовской сельской, Сухоеланецкой сельской, Черноморской сельской, Шевченковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Николаев) в составе территорий Березанской поселковой, Веснянской сельской, Воскресенской поселковой, Галициновской сельской, Кобловской сельской, Константиновской сельской, Куцурубской сельской, Николаевской городской, Мешково-Погореловской сельской, Нечаянской сельской, Новоодесской городской, Ольшанской поселковой, Очаковской городской, Первомайской поселковой, Радсадовской сельской, Степовской сельской, Сухоеланецкой сельской, Черноморской сельской, Шевченковской сельской территориальных общин. Первомайский район (с административным центром в городе Первомайск) в составе территорий Арбузинской поселковой, Благодатненской сельской, Врадиевской поселковой, Каменномостовской сельской, Кривоозерской поселковой, Мигиевской сельской, Первомайской городской, Синюхинобридской сельской территориальных общин.

Новое административное деление Николаевской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Одесская область

Березовский район (с административным центром в городе Березовка) в составе территорий Андреево-Ивановской сельской, Березовской городской, Великобуялицкой сельской, Знаменской сельской, Ивановской поселковой, Коноплянской сельской, Курисовской сельской, Николаевской поселковой, Новокальчевской сельской, Петровировской сельской, Рауховской поселковой, Розквитовской сельской, Старомаяковской сельской, Стрюковской сельской, Чегодаровской сельской, Ширяевской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Березовка) в составе территорий Андреево-Ивановской сельской, Березовской городской, Великобуялицкой сельской, Знаменской сельской, Ивановской поселковой, Коноплянской сельской, Курисовской сельской, Николаевской поселковой, Новокальчевской сельской, Петровировской сельской, Рауховской поселковой, Розквитовской сельской, Старомаяковской сельской, Стрюковской сельской, Чегодаровской сельской, Ширяевской поселковой территориальных общин. Белгород-Днестровский район (с административным центром в городе Белгород-Днестровский) в составе территорий Белгород-Днестровской городской, Дивизийской сельской, Каролино-Бугазской сельской, Кулевчанской сельской, Лиманской сельской, Маразлиевской сельской, Мологовской сельской, Петропавловской сельской, Плахтиевской сельской, Саратской поселковой, Сергиевской поселковой, Староказацкой сельской, Татарбунарской городской, Тузловской сельской, Успеновской сельской, Шабовской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Белгород-Днестровский) в составе территорий Белгород-Днестровской городской, Дивизийской сельской, Каролино-Бугазской сельской, Кулевчанской сельской, Лиманской сельской, Маразлиевской сельской, Мологовской сельской, Петропавловской сельской, Плахтиевской сельской, Саратской поселковой, Сергиевской поселковой, Староказацкой сельской, Татарбунарской городской, Тузловской сельской, Успеновской сельской, Шабовской сельской территориальных общин. Болградский район (с административным центром в городе Болград) в составе территорий Арцизской городской, Болградской городской, Бородинской поселковой, Васильевской сельской, Городненской сельской, Криничненской сельской, Кубейской сельской, Павловской сельской, Тарутинской поселковой, Теплицкой сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Болград) в составе территорий Арцизской городской, Болградской городской, Бородинской поселковой, Васильевской сельской, Городненской сельской, Криничненской сельской, Кубейской сельской, Павловской сельской, Тарутинской поселковой, Теплицкой сельской территориальных общин. Измаильский район (с административным центром в городе Измаил) в составе территорий Вилковской городской, Измаильской городской, Килийской городской, Ренийской городской, Сафьянской сельской, Суворовской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Измаил) в составе территорий Вилковской городской, Измаильской городской, Килийской городской, Ренийской городской, Сафьянской сельской, Суворовской поселковой территориальных общин. Одесский район (с административным центром в городе Одесса) в составе территорий Авангардовской поселковой, Беляевской городской, Великодальницкой сельской, Великодолинской поселковой, Вигодянской сельской, Визирской сельской, Дальницкой сельской, Дачненской сельской, Доброславской поселковой, Красносельской сельской, Маякивской сельской, Нерубайской сельской, Овидиопольской поселковой, Одесской городской, Таировской поселковой, Теплодарской городской, Усатовской сельской, Фонтанской сельской, Черноморской городской, Черноморской поселковой, Южненской городской, Яськовской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Одесса) в составе территорий Авангардовской поселковой, Беляевской городской, Великодальницкой сельской, Великодолинской поселковой, Вигодянской сельской, Визирской сельской, Дальницкой сельской, Дачненской сельской, Доброславской поселковой, Красносельской сельской, Маякивской сельской, Нерубайской сельской, Овидиопольской поселковой, Одесской городской, Таировской поселковой, Теплодарской городской, Усатовской сельской, Фонтанской сельской, Черноморской городской, Черноморской поселковой, Южненской городской, Яськовской сельской территориальных общин. Подольский район (с административным центром в городе Подольск) в составе территорий Ананьевской городской, Балтской городской, Долинской сельской, Зеленогорской поселковой, Кодымской городской, Куяльницкой сельской, Любашевской поселковой, Окнянской поселковой, Песчанской сельской, Подольской городской, Савранской поселковой, Слободской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Подольск) в составе территорий Ананьевской городской, Балтской городской, Долинской сельской, Зеленогорской поселковой, Кодымской городской, Куяльницкой сельской, Любашевской поселковой, Окнянской поселковой, Песчанской сельской, Подольской городской, Савранской поселковой, Слободской поселковой территориальных общин. Раздельнянский район (с административным центром в городе Раздельная) в составе территорий Великомихайловской поселковой, Великоплосковской сельской, Затишанской поселковой, Захаровской поселковой, Лиманской поселковой, Новоборисовской сельской, Раздельнянской городской, Степановской сельской, Цебриковской поселковой территориальных общин.

Новые районы и их границы на территории Одесской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Полтавская область

Кременчугский район (с административным центром в городе Кременчуг) в составе территорий Глобинской городской, Горишнеплавнивской городской, Градижской поселковой, Каменнопотоковской сельской, Козельщинской поселковой, Кременчугской городской, Новогалещинской поселковой, Оболонской сельской, Омельницкой сельской, Песчанской сельской, Пришибской сельской, Семеновской поселковой, территориальных общин.

(с административным центром в городе Кременчуг) в составе территорий Глобинской городской, Горишнеплавнивской городской, Градижской поселковой, Каменнопотоковской сельской, Козельщинской поселковой, Кременчугской городской, Новогалещинской поселковой, Оболонской сельской, Омельницкой сельской, Песчанской сельской, Пришибской сельской, Семеновской поселковой, территориальных общин. Лубенский район (с административным центром в городе Лубны) в составе территорий Гребенковской городской, Лубенской городской, Новооржицкой поселковой, Оржицкой поселковой, Пирятинской городской, Хорольской городской, Чернухинской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Лубны) в составе территорий Гребенковской городской, Лубенской городской, Новооржицкой поселковой, Оржицкой поселковой, Пирятинской городской, Хорольской городской, Чернухинской поселковой территориальных общин. Миргородский район (с административным центром в городе Миргород) в составе территорий Белоцерковской сельской, Великобагачанской поселковой, Великобудищанской сельской, Великосорочинской сельской, Гадячской городской, Гоголевской поселковой, Заводской городской, Камышнянской поселковой, Краснолучской сельской, Лохвицкой городской, Лютенской сельской, Миргородской городской, Петровско-Роменской сельской, Ромодановской поселковой, Сенчанской сельской, Сергиевской сельской, Шишацкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Миргород) в составе территорий Белоцерковской сельской, Великобагачанской поселковой, Великобудищанской сельской, Великосорочинской сельской, Гадячской городской, Гоголевской поселковой, Заводской городской, Камышнянской поселковой, Краснолучской сельской, Лохвицкой городской, Лютенской сельской, Миргородской городской, Петровско-Роменской сельской, Ромодановской поселковой, Сенчанской сельской, Сергиевской сельской, Шишацкой поселковой территориальных общин. Полтавский район (с административным центром в городе Полтава) в составе территорий Болицкой поселковой, Великорубловской сельской, Диканьской поселковой, Драбиновской сельской, Зиньковской городской, Карловской городской, Кобеляцкой городской, Коломакской сельской, Котелевской поселковой, Ланновской сельской, Мартиновской сельской, Мачуховской сельской, Машевский поселковый, Михайловской сельской, Нехворощанский сельский, Новосанжарскую поселковой, Новоселовской сельской, поселковой, Полтавской городской, Решетиловской городской, поселковой Скороходовской, Терешковской сельской, Чутовской поселковой, Щербановской сельской территориальных общин.

Которые админрайона образовались на Полтавщине / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Ровненская область

Вараський район (с административным центром в городе Вараш) в составе территорий Антоновской сельской, Вараской городской, Владимирецкой поселковой, Заречненской поселковой, Каноницкой сельской, Локницькой сельской, Полицкой сельской, Рафаловской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Вараш) в составе территорий Антоновской сельской, Вараской городской, Владимирецкой поселковой, Заречненской поселковой, Каноницкой сельской, Локницькой сельской, Полицкой сельской, Рафаловской поселковой территориальных общин. Дубенский район (с административным центром в городе Дубно) в составе территорий Бокиймовской сельской, Боремельской сельской, Варковицкой сельской, Вербской сельской, Демидовской поселковой, Дубенской городской, Козинской сельской, Крупецкой сельской, Мирогощанской сельской, Млиновской поселковой, Острожецкой сельской, Подлозцовской сельской, Повчанской сельской, Привильненской сельской, Радивиловской городской, Семидубской сельской, Смызской поселковой, Таракановской сельской, Ярославицкой сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Дубно) в составе территорий Бокиймовской сельской, Боремельской сельской, Варковицкой сельской, Вербской сельской, Демидовской поселковой, Дубенской городской, Козинской сельской, Крупецкой сельской, Мирогощанской сельской, Млиновской поселковой, Острожецкой сельской, Подлозцовской сельской, Повчанской сельской, Привильненской сельской, Радивиловской городской, Семидубской сельской, Смызской поселковой, Таракановской сельской, Ярославицкой сельской территориальных общин. Ровненский район (с административным центром в городе Ровно) в составе территорий Бабинской сельской, Березнивской городской, Белокриницкой сельской, Бугринской сельской, Великомежирицкой сельской, Великоомелянской сельской, Головинской сельской, Городоцкой сельской, Гощанской поселковой, Деражненской сельской, Дядьковицкой сельской, Здовбицкой сельской, Здолбуновской городской, Зорянской сельской, Клеванской поселковой, Корецкой городской, Корнинской сельской, Костопольской городской, Малинской сельской, Малолюбашанской сельской, Мизоцкой поселковой, Александрийской сельской, Острожской городской, Ровенской городской, Сосновской поселковой, Шпановской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Ровно) в составе территорий Бабинской сельской, Березнивской городской, Белокриницкой сельской, Бугринской сельской, Великомежирицкой сельской, Великоомелянской сельской, Головинской сельской, Городоцкой сельской, Гощанской поселковой, Деражненской сельской, Дядьковицкой сельской, Здовбицкой сельской, Здолбуновской городской, Зорянской сельской, Клеванской поселковой, Корецкой городской, Корнинской сельской, Костопольской городской, Малинской сельской, Малолюбашанской сельской, Мизоцкой поселковой, Александрийской сельской, Острожской городской, Ровенской городской, Сосновской поселковой, Шпановской сельской территориальных общин. Сарненский район (с административным центром в городе Сарны) в составе территорий Березовской сельской, Вировской сельской, Высоцкой сельской, Дубровицкой городской, Клесовской поселковой, Миляцькои сельской, Немовицкой сельской, Рокитнивской поселковой, Сарненской городской, Старосельской сельской, Степанской поселковой территориальных общин.

Новый админраздел Ровенской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Сумская область

Конотопский район (с административным центром в городе Конотоп) в составе территорий Бочечковской сельской, Буринской городской, Дубовязовской поселковой, Конотопской городской, Кролевецкой городской, Новослободской сельской, Поповской сельской, Путивльской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Конотоп) в составе территорий Бочечковской сельской, Буринской городской, Дубовязовской поселковой, Конотопской городской, Кролевецкой городской, Новослободской сельской, Поповской сельской, Путивльской городской территориальных общин. Ахтырский район (с административным центром в городе Ахтырка) в составе территорий Боромлянской сельской, Великописаревской поселковой, Грунской сельской, Кириковской поселковой, Камышанской сельской, Ахтырской городской, Тростянецкой городской, Чернеччинской сельской, Чупаховской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Ахтырка) в составе территорий Боромлянской сельской, Великописаревской поселковой, Грунской сельской, Кириковской поселковой, Камышанской сельской, Ахтырской городской, Тростянецкой городской, Чернеччинской сельской, Чупаховской поселковой территориальных общин. Роменский район (с административным центром в городе Ромны) в составе территорий Андрияшевской сельской, Ольшанской сельской, Коровинской сельской, Липоводолинской поселковой, Недригайловской поселковой, Роменской городской, Синевской сельской, Хмелевской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Ромны) в составе территорий Андрияшевской сельской, Ольшанской сельской, Коровинской сельской, Липоводолинской поселковой, Недригайловской поселковой, Роменской городской, Синевской сельской, Хмелевской сельской территориальных общин. Сумской район (с административным центром в городе Сумы) в составе территорий Бездрицкой сельской, Верхнесироватской сельской, Белопольской городской, Ворожбянской городской, Краснопольской поселковой, Лебединской городской, Николаевской поселковой, Николаевской сельской, Миропольской сельской, Нижнесыроватской сельской, Речковской сельской, Садовской сельской, Степановской поселковой, Сумской городской, Хотинской поселковой, Юнаковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Сумы) в составе территорий Бездрицкой сельской, Верхнесироватской сельской, Белопольской городской, Ворожбянской городской, Краснопольской поселковой, Лебединской городской, Николаевской поселковой, Николаевской сельской, Миропольской сельской, Нижнесыроватской сельской, Речковской сельской, Садовской сельской, Степановской поселковой, Сумской городской, Хотинской поселковой, Юнаковской сельской территориальных общин. Шосткинский район (с административным центром в городе Шостка) в составе территорий Березовской сельской, Глуховской городской, Дружбивской городской, Есманьской поселковой, Зноб-Новгородской поселковой, Свеской поселковой, Середино-Будской городской, Шалигинской поселковой, Шосткинской городской, Ямпольской поселковой территориальных общин.

Новые районы Сумской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Кстати Это сворачивание децентрализации, – Лозинский об укрупнении районов в Украине

Тернопольская область

Кременецкий район (с административным центром в городе Кременец) в составе территорий Борсуковской сельской, Великодедеркальской сельской, Вишневецкой поселковой, Кременецкой городской, Лановецкой городской, Лопушненской сельской, Почаевской городской, Шумской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Кременец) в составе территорий Борсуковской сельской, Великодедеркальской сельской, Вишневецкой поселковой, Кременецкой городской, Лановецкой городской, Лопушненской сельской, Почаевской городской, Шумской городской территориальных общин. Тернопольский район (с административным центром в городе Тернополь) в составе территорий Байковецкой сельской, Бережанской городской, Белецкой сельской, Великоберезовицкой поселковой, Великобирковской поселковой, Великогаевской сельской, Залозецкой поселковой, Збаражской городской, Зборовской городской, Золотниковской сельской, Ивановской сельской, Козовской поселковой, Козловской поселковой, Купчинецкой сельской, Микулинецкой поселковой, Нараевской сельской, Озернянской сельской, Подволочиской поселковой, Подгаецкой городской, Подгороднянской сельской, саранчуковской сельской, Скалатской городской, Скориковской сельской, Теребовлянской городской, Тернопольской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Тернополь) в составе территорий Байковецкой сельской, Бережанской городской, Белецкой сельской, Великоберезовицкой поселковой, Великобирковской поселковой, Великогаевской сельской, Залозецкой поселковой, Збаражской городской, Зборовской городской, Золотниковской сельской, Ивановской сельской, Козовской поселковой, Козловской поселковой, Купчинецкой сельской, Микулинецкой поселковой, Нараевской сельской, Озернянской сельской, Подволочиской поселковой, Подгаецкой городской, Подгороднянской сельской, саранчуковской сельской, Скалатской городской, Скориковской сельской, Теребовлянской городской, Тернопольской городской территориальных общин. Чертковский район (с административным центром в городе Чортков) в составе территорий Белобожницкой сельской, Бильче-Золотецькой сельской, Борщевской городской, Бучанской городской, Васильковецкой сельской, Гримайловской поселковой, Гусятинской поселковой, Заводской поселковой, Залещицкой городской, Золотопотоцкой поселковой, Иван-Пустенской сельской, Колиндянской сельской, Копичинецкой городской, Коропецкой поселковой, Мельнице-Подольской поселковой, Монастыриски городской, Нагирянськую сельской, Скала-Подольской поселковой, Товстенской поселковой, Трибуховской сельской, городской Хоростковской, Чертковской городской территориальных общин.

Новый админраздел Тернопольщины / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Харьковская область

Богодуховский район (с административным центром в городе Богодухов) в составе территорий Богодуховской городской, Валковской городской, Золочевской поселковой, Коломакской поселковой, Краснокутской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Богодухов) в составе территорий Богодуховской городской, Валковской городской, Золочевской поселковой, Коломакской поселковой, Краснокутской поселковой территориальных общин. Изюмский район (с административным центром в городе Изюм) в составе территорий Балаклейской городской, Барвенковской городской, Боровской поселковой, Донецкой поселковой, Изюмской городской, Куньевской сельской, Оскольской сельской, Савинской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Изюм) в составе территорий Балаклейской городской, Барвенковской городской, Боровской поселковой, Донецкой поселковой, Изюмской городской, Куньевской сельской, Оскольской сельской, Савинской поселковой территориальных общин. Красноградский район (с административным центром в городе Красноград) в составе территорий Зачепиловской поселковой, Кегичевской поселковой, Красноградской городской, Наталинской сельской, Сахновщинской поселковой, Староверовской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Красноград) в составе территорий Зачепиловской поселковой, Кегичевской поселковой, Красноградской городской, Наталинской сельской, Сахновщинской поселковой, Староверовской сельской территориальных общин. Купянский район (с административным центром в городе Купянск) в составе территорий Великобурлукской поселковой, Ольховатской сельской, Двуречанской поселковой, Кондрашевской сельской, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской, Шевченковской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Купянск) в составе территорий Великобурлукской поселковой, Ольховатской сельской, Двуречанской поселковой, Кондрашевской сельской, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской, Шевченковской поселковой территориальных общин. Лозовской район (с административным центром в городе Лозовая) в составе территорий Беляевской сельской, Близнюковской поселковой, Лозовской городской, Алексеевской сельской, Первомайской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Лозовая) в составе территорий Беляевской сельской, Близнюковской поселковой, Лозовской городской, Алексеевской сельской, Первомайской городской территориальных общин. Харьковский район (с административным центром в городе Харьков) в составе территорий Безлюдовской поселковой, Высочанской поселковой, Ольховской сельской, Дергачевской городской, Липецкой сельской, Люботинской городской, Малоданиловской поселковой, Мерефянской городской, Нововодолажской поселковой, Южноместской городской, Песочинской поселковой, Роганской поселковой, Солоницевской поселковой, Харьковской городской, Циркуновской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Харьков) в составе территорий Безлюдовской поселковой, Высочанской поселковой, Ольховской сельской, Дергачевской городской, Липецкой сельской, Люботинской городской, Малоданиловской поселковой, Мерефянской городской, Нововодолажской поселковой, Южноместской городской, Песочинской поселковой, Роганской поселковой, Солоницевской поселковой, Харьковской городской, Циркуновской сельской территориальных общин. Чугуевский район (с административным центром в городе Чугуев) в составе территорий Волчанской городской, Змиевской городской, Малиновской поселковой, Новопокровской поселковой, Печенежской поселковой, Слобожанской поселковой, Старосалтовской поселковой, Чкаловской поселковой, Чугуевской городской территориальных общин.

Херсонская область

Бериславский район (с административным центром в городе Берислав) Бериславской городской, Борозенской сельской, Великоалександровской поселковой, Высокопольской поселковой, Калиновской поселковой, Кочубеевской сельской, Миловской сельской, Нововоронцовской поселковой, Новоалександровской сельской, Новорайской сельской, Тягинской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Берислав) Бериславской городской, Борозенской сельской, Великоалександровской поселковой, Высокопольской поселковой, Калиновской поселковой, Кочубеевской сельской, Миловской сельской, Нововоронцовской поселковой, Новоалександровской сельской, Новорайской сельской, Тягинской сельской территориальных общин. Генический район (с административным центром в городе Геническ) в составе территорий Генической городской, Ивановской поселковой, Нижнесерогозской поселковой, Новотроицкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Геническ) в составе территорий Генической городской, Ивановской поселковой, Нижнесерогозской поселковой, Новотроицкой поселковой территориальных общин. Каховский район (с административным центром в городе Новая Каховка) в составе территорий Аскания-Новой поселковой, Великолепетиской поселковой, Верхнерогачицкий поселковой, Горностаевской поселковой, Зеленоподской сельской, Каховской городской, Константиновской сельсовета, Любимовской поселковой, Новокаховской городской, Присивашской сельской, Рубановской сельской, Тавричанской сельской, Таврической городской, Хрестовской сельской, Чаплинской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Новая Каховка) в составе территорий Аскания-Новой поселковой, Великолепетиской поселковой, Верхнерогачицкий поселковой, Горностаевской поселковой, Зеленоподской сельской, Каховской городской, Константиновской сельсовета, Любимовской поселковой, Новокаховской городской, Присивашской сельской, Рубановской сельской, Тавричанской сельской, Таврической городской, Хрестовской сельской, Чаплинской поселковой территориальных общин. Скадовский район (с административным центром в городе Скадовск) в составе территорий Бехтерской сельской, Голопристанской городской, Долматовской сельской, Каланчакской поселковой, Лазурненской поселковой, Мирненской поселковой, Новониколаевской сельской, Скадовской городской, Чулаковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Скадовск) в составе территорий Бехтерской сельской, Голопристанской городской, Долматовской сельской, Каланчакской поселковой, Лазурненской поселковой, Мирненской поселковой, Новониколаевской сельской, Скадовской городской, Чулаковской сельской территориальных общин. Херсонский район (с административным центром в городе Херсон) в составе территорий Белозерской поселковой, Великокопановской сельской, Виноградовской сельской, Дарьевской сельской, Музыковской сельской, Олешковской городской, Станиславской сельской, Херсонской городской, Чернобаевской сельской, Юбилейнойсельской территориальных общин.





Новый админраздел Херсонщины / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Хмельницкая область

Каменец-Подольский район (с административным центром в городе Каменец-Подольский) в составе территорий Гуковской сельской, Гуменецкой сельской, Дунаевецкой городской, Жванецкой сельской, Закупненской поселковой, Каменец-Подольской городской, Китайгородской сельской, Маковский сельский, Новодунаєвецкой поселковой, Новоушицкой поселковой, Орынинский сельской, Слободско-Кульчиевецкой сельской, Смотрицкой поселковой, Староушицкой поселковой, Чемеровецкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Каменец-Подольский) в составе территорий Гуковской сельской, Гуменецкой сельской, Дунаевецкой городской, Жванецкой сельской, Закупненской поселковой, Каменец-Подольской городской, Китайгородской сельской, Маковский сельский, Новодунаєвецкой поселковой, Новоушицкой поселковой, Орынинский сельской, Слободско-Кульчиевецкой сельской, Смотрицкой поселковой, Староушицкой поселковой, Чемеровецкой поселковой территориальных общин. Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельницкий) в составе территорий Антонинской поселковой, Войтовецкой поселковой, Виньковецкой поселковой, Волковинецкой поселковой, Волочиской городской, Городоцкой городской, Гвардейской сельской, Деражнянской городской, Заслучненской сельской, Зеньковской сельской, Красиловской городской, Летичевской поселковой, Лесовогринивецкой сельской, Меджибожской поселковой, Миролюбненской сельской, Наркевицкой поселковой, Россошанской сельской, Сатановской поселковой, Солобковецкой сельской, Староконстантиновской городской, Староостропольской сельской, Старосинявской поселковой, Теофипольской поселковой, Хмельницкой городской, Черноостровской поселковой, Щиборовской сельской, Ярмолинецкой поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Хмельницкий) в составе территорий Антонинской поселковой, Войтовецкой поселковой, Виньковецкой поселковой, Волковинецкой поселковой, Волочиской городской, Городоцкой городской, Гвардейской сельской, Деражнянской городской, Заслучненской сельской, Зеньковской сельской, Красиловской городской, Летичевской поселковой, Лесовогринивецкой сельской, Меджибожской поселковой, Миролюбненской сельской, Наркевицкой поселковой, Россошанской сельской, Сатановской поселковой, Солобковецкой сельской, Староконстантиновской городской, Староостропольской сельской, Старосинявской поселковой, Теофипольской поселковой, Хмельницкой городской, Черноостровской поселковой, Щиборовской сельской, Ярмолинецкой поселковой территориальных общин. Шепетовский район (с административным центром в городе Шепетовка) в составе территорий Берездовской сельсовета, Белогорской поселковой, Ганнопольской сельской, Грицовской поселковой, Изяславской городской, Крупецкой сельской, Ленковецкой сельской, Михайлюцкой сельской, Нетешинской городской, Плужненской сельской, Полонской городской, Понинковской поселковой, Сахновецкой сельской, Славутской городской, Судилковской сельской, Улашановской сельской, Шепетовской городской Ямпольской поселковой, территориальных общин.

Новые районы на территории Хмельницкой области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Черкасская область

Звенигородский район (с административным центром в городе Звенигородка) в составе территорий Бужанской сельской, Ватутинской городской, Виноградской сельской, Ольшанской поселковой, Водяницкой сельской, Ерковской поселковой, Звенигородской городской, Катеринопольской поселковой, Липянской сельской, Лисянской поселковой, Матусовской сельской, Мокрокалигорской сельской, Селищенской сельской, Стеблевской поселковой, Тальновской городской, Шевченковской сельской, Шполянской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Звенигородка) в составе территорий Бужанской сельской, Ватутинской городской, Виноградской сельской, Ольшанской поселковой, Водяницкой сельской, Ерковской поселковой, Звенигородской городской, Катеринопольской поселковой, Липянской сельской, Лисянской поселковой, Матусовской сельской, Мокрокалигорской сельской, Селищенской сельской, Стеблевской поселковой, Тальновской городской, Шевченковской сельской, Шполянской городской территориальных общин. Золотоношский район (с административным центром в городе Золотоноша) в составе территорий Великохутирской сельской, Вознесенской сельской, Гельмязовской сельской, Драбовской поселковой, Золотоношской городской, Зоревской сельской, Ирклиевской сельской, Новодмитровской сельской, Песчанской сельской, Чернобаевской поселковой, Шрамковской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Золотоноша) в составе территорий Великохутирской сельской, Вознесенской сельской, Гельмязовской сельской, Драбовской поселковой, Золотоношской городской, Зоревской сельской, Ирклиевской сельской, Новодмитровской сельской, Песчанской сельской, Чернобаевской поселковой, Шрамковской сельской территориальных общин. Уманский район (с административным центром в городе Умань) в составе территорий Бабанской поселковой, Баштечковской сельской, Буцкой поселковой, Дмитрушковской сельской, Жашковской городской, Иваньковской сельской, Ладыжинской сельской, Маньковской поселковой, Монастырищенской городской, Паланской сельской, Соколовской сельской, Уманской городской, Христиновской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Умань) в составе территорий Бабанской поселковой, Баштечковской сельской, Буцкой поселковой, Дмитрушковской сельской, Жашковской городской, Иваньковской сельской, Ладыжинской сельской, Маньковской поселковой, Монастырищенской городской, Паланской сельской, Соколовской сельской, Уманской городской, Христиновской городской территориальных общин. Черкасский район (с административным центром в городе Черкассы) в составе территорий Балаклеївской сельской, Березняковской сельской, Белозерской сельской, Бобрицкой сельской, Будищенской сельской, Городищенской городской, Каменской городской, Каневской городской, Корсунь-Шевченковской городской, Леськовской сельской, Липлявской сельской, Медведевской сельской, Михайловской сельской, Млиевской сельской, Мошновской сельской, Набутовской сельской, Ротмистровской сельской, Руськополянской сельской, Сагуновской сельской, Смелянской городской, сельской Степанецкой, Степанковской сельской, Терновской сельской, Червонослободской сельской, Черкасской городской, Чигиринской городской территориальных общин.





Новые районы Черкасской области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Черновицкая область

Вижницкий район (с административным центром в городе Вижница) в составе территорий Баниловской сельской, Берегометской поселковой, Брусницкой сельской, Вашкивецкой городской, Вижницкой городской, Конятинской сельской, Путильской поселковой, Селятинской сельской, Усть-Путильской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Вижница) в составе территорий Баниловской сельской, Берегометской поселковой, Брусницкой сельской, Вашкивецкой городской, Вижницкой городской, Конятинской сельской, Путильской поселковой, Селятинской сельской, Усть-Путильской сельской территориальных общин. Днестровский район (с административным центром в поселок городской типа Кельменцы) в составе территорий Вашковецкой сельской, Кельменецкой поселковой, Клишковецкой сельской, Ливинецкой сельской, Мамалыговской сельской, Недобоевской сельской, Новоднестровской городской, Рукшинской сельской, Сокирянской городской, Хотинской городской территориальных общин.

(с административным центром в поселок городской типа Кельменцы) в составе территорий Вашковецкой сельской, Кельменецкой поселковой, Клишковецкой сельской, Ливинецкой сельской, Мамалыговской сельской, Недобоевской сельской, Новоднестровской городской, Рукшинской сельской, Сокирянской городской, Хотинской городской территориальных общин. Черновицкий район (с административным центром в городе Черновцы) в составе территорий Боянской сельской, Ванчиковецкой сельской, Великокучуровской сельской, Веренчанской сельской, Викнянской сельской, Волоковской сельской, Герцаевской городской, Глыбоцкой поселковой, Горишнешеровецкой сельской, Заставнивской городской, Кадубовецкой сельской, Каменецкой сельской, Каменской сельской, Карапчивской сельской, Кицманской городской, Костриживской поселковой, Красноильской поселковой, Магальской сельской, Мамаевской сельской, неполоковецкой поселковой, Новоселицкой городской, Острицкой сельской, Петровецкой сельской, Ставчанской сельской, Сторожинецкой городской, Сучевенской сельской, Тарашанской сельской, Тереблеченской сельской, Топоровской сельской, Чагорской сельской, Черновицкой городской, Чудейской сельской, Юрковецкой сельской территориальных общин.





Новое административное деление Черновицкой области / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Черниговская область

Корюковский район (с административным центром в городе Корюковка) в составе территорий Корюковской городской, Менской городской, Сновской городской, Сосницкой поселковой, Холминской поселковой территориальных общин.

(с административным центром в городе Корюковка) в составе территорий Корюковской городской, Менской городской, Сновской городской, Сосницкой поселковой, Холминской поселковой территориальных общин. Нежинский район (с административным центром в городе Нежин) в составе территорий Батуринской городской, Бахмачской городской, Бобровицкой городской, Борзнянской городской, Вертиевской сельской, Высочанской сельской, Дмитриевской поселковой, Комаровской сельской, Крутивской сельской, Лосиновской поселковой, Макеевской сельской, Мринской сельской, Нежинской городской, Новобасанской сельской, Носовской городской, Плисковской сельской, Талалаевской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Нежин) в составе территорий Батуринской городской, Бахмачской городской, Бобровицкой городской, Борзнянской городской, Вертиевской сельской, Высочанской сельской, Дмитриевской поселковой, Комаровской сельской, Крутивской сельской, Лосиновской поселковой, Макеевской сельской, Мринской сельской, Нежинской городской, Новобасанской сельской, Носовской городской, Плисковской сельской, Талалаевской сельской территориальных общин. Новгород-Северский район (с административным центром в городе Новгород-Северский) в составе территорий Коропской поселковой, Новгород-Северской городской, Понорницкой поселковой, Семеновской городской территориальных общин.

(с административным центром в городе Новгород-Северский) в составе территорий Коропской поселковой, Новгород-Северской городской, Понорницкой поселковой, Семеновской городской территориальных общин. Прилуцкий район (с административным центром в городе Прилуки) в составе территорий Варвинской поселковой, Ичнянской городской, Ладанской поселковой, Линовицкой поселковой, Малодивицкой поселковой, Парафиевской поселковой, Прилуцкой городской, Сребнянской поселковой, Сухополовянской сельской, Талалаевской поселковой, Яблунивской сельской территориальных общин.

(с административным центром в городе Прилуки) в составе территорий Варвинской поселковой, Ичнянской городской, Ладанской поселковой, Линовицкой поселковой, Малодивицкой поселковой, Парафиевской поселковой, Прилуцкой городской, Сребнянской поселковой, Сухополовянской сельской, Талалаевской поселковой, Яблунивской сельской территориальных общин. Черниговский район (с административным центром в городе Чернигов) в составе территорий Березнянской поселковой, Гончаровской поселковой, Городнянской городской, Деснянской поселковой, Добрянской поселковой, Ивановской сельской, Киинской сельской, Киселевской сельской, Киптивской сельской, Козелецкой поселковой, Куликовской поселковой, Любецкой поселковой, Михайло-Коцюбинской поселковой, Новобелоусской сельской, Олишевской поселковой, Остерской городской, Репкинской поселковой, Седневской поселковой, Тупичевской сельской, Черниговской городской территориальных общин.





Новый админраздел Черниговщины / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Автономная республика Крым

Бахчисарайский район (с административным центром в городе Бахчисарае) в составе территорий административно подчиненных Севастопольскому городскому совету (кроме города Севастополя), и территориальных общин, входивших в состав Бахчисарайской района.

(с административным центром в городе Бахчисарае) в составе территорий административно подчиненных Севастопольскому городскому совету (кроме города Севастополя), и территориальных общин, входивших в состав Бахчисарайской района. Белогорский район (с административным центром в городе Белогорск) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Белогорского, Нижнегорского районов.

(с административным центром в городе Белогорск) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Белогорского, Нижнегорского районов. Джанкойский район (с административным центром в городе Джанкой) в составе территории Джанкойской городской территориальной громады и территорий территориальных общин, входивших в состав Джанкойского района.

(с административным центром в городе Джанкой) в составе территории Джанкойской городской территориальной громады и территорий территориальных общин, входивших в состав Джанкойского района. Евпаторийский район (с административным центром в городе Евпатория) в составе территории административно подчиненных городскому совету города Евпатория, территории Сакскойгородской территориальной громады и территорий территориальных общин, входивших в состав Сакского, Черноморского районов.

(с административным центром в городе Евпатория) в составе территории административно подчиненных городскому совету города Евпатория, территории Сакскойгородской территориальной громады и территорий территориальных общин, входивших в состав Сакского, Черноморского районов. Керченский район (с административным центром в городе Керчь) в составе территории Керченской городской территориальной громады и территорий территориальных общин, входивших в состав Едикуйского района.

(с административным центром в городе Керчь) в составе территории Керченской городской территориальной громады и территорий территориальных общин, входивших в состав Едикуйского района. Курманський район (с административным центром в поселке городского типа Курман) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Курманского, Первомайского районов.

(с административным центром в поселке городского типа Курман) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Курманского, Первомайского районов. Перекопский район (с административным центром в городе Яны Капу) в составе территории административно подчиненных городскому совету города Армянск, территории территориальной общины города Яны Капу и территорий территориальных общин, входивших в состав Перекопского, Раздольненского районов.

(с административным центром в городе Яны Капу) в составе территории административно подчиненных городскому совету города Армянск, территории территориальной общины города Яны Капу и территорий территориальных общин, входивших в состав Перекопского, Раздольненского районов. Симферопольский район (с административным центром в городе Симферополь) в составе территории административно подчиненного городскому совету города Симферополь, и территорий территориальных общин, входивших в состав Симферопольского района.

(с административным центром в городе Симферополь) в составе территории административно подчиненного городскому совету города Симферополь, и территорий территориальных общин, входивших в состав Симферопольского района. Феодосийский район (с административным центром в городе Феодосия) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Судак, Феодосия, и территорий территориальных общин, входивших в состав Ислямтерецкого, Ичкинского районов.

(с административным центром в городе Феодосия) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Судак, Феодосия, и территорий территориальных общин, входивших в состав Ислямтерецкого, Ичкинского районов. Ялтинский район (с административным центром в городе Ялта) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Алушта, Ялта.

Новые районы Крыма / Карта с государственного портала "Децентрализация"

Отметим, что 17 новых районов на территории временно оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма появятся после возвращения их под общую юрисдикцию Украины, то есть после полной деоккупации.

Обратите внимание! Выборы депутатов районных советов, ликвидированных районов проводиться не будут. А полномочия депутатов районных советов прекращаются в день вступления в полномочия депутатов районных советов, избранных на первых выборах в районные советы в новых районах. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.