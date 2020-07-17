Народные депутаты в первом чтении и в целом поддержали законопроект №3650 об образовании и ликвидации районов в Украине. Согласно ему предусматривается создание в оккупированном Крыму и областях 138 районов и ликвидация 490 существующих.

За это проголосовали 238 парламентариев, против высказались – 70 нардепов, воздержались – 29, пишет 24 канал.

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Заметим, что согласно проекту постановления на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым собираются создать 17 новых районов. Ликвидацию и образование районов там будут проводить по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Заметим, что ранее правительство утвердило план создания новых районов в Украине в части реформы административно-территориального устройства. Еще 16 июня Кабмин внес в Раду соответствующее постановление.

Поддержали этот законопроект 213 депутатов от "Слуги народа". Также выступили "за" представители групп "Доверие" и "За будущее".

Какие районы будут созданы в Украине: текст проекта постановления