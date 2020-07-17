Народні депутати у першому читанні й у цілому підтримали законопроєкт №3650 про утворення та ліквідацію районів в Україні. Згідно з ним передбачається утворення в окупованому Криму та областях 138 районів та ліквідація 490 існуючих.

За це проголосували 238 парламентарів, проти висловилися – 70 нардепів, утрималися – 29, пише 24 канал.

Детальніше В Україні утворять нові райони: список та план

Зауважимо, що згідно з проєктом постанови на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також в АР Крим збираються утворити 17 нових районів. Ліквідацію та утворення районів там будуть проводити після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Зауважимо, що раніше уряд затвердив план створення нових районів в Україні в частині реформи адміністративно-територіального устрою. Ще 16 червня Кабмін вніс до Ради відповідну постанову.

Підтримали цей законопроєкт 213 депутатів від "Слуги народу". Також виступили "за" представники груп "Довіра" й "За майбутнє".

Які райони будуть утворені в Україні: текст проєкту постанови