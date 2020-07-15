В Верховной Раде 15 июля должны были рассмотреть постановление Кабмина о ликвидации и образовании новых районов, однако решили его сначала передать в комитеты. Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский отметил, что укрупнение районов – довольно неоднозначная инициатива, ведь она представляет удар по децентрализации.

Вместе с этим, такое объединение районов усилит влияние центральной власти. Такое мнение Лозинский высказал в комментарии 24 каналу.

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По его словам, если деньги будут получать большие районы, это приведет к худшему распределению средств на общины.

"Почему на уровне районов оставляют средства, которые будут воровать у общины? Это, по сути, сворачивание децентрализации, когда на уровне районов будут дальше чрезмерные полномочия и деньги. И не общины будут решать, что ремонтировать – школу, амбулаторию или дорогу – а ОП посредством районных государственных администраций", – заявил нардеп от "Голоса" Лозинский.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что действующий районный строй был образован еще при СССР в первой половине прошлого века и сейчас не соответствует многим современным стандартам.

Что известно об укрупнении районов Кабмин приступил ко второму этапу административно-территориальной реформы (АТР). В частности, правительство утвердило план создания районов. Сейчас на карте существует 490 районов, их предлагают объединить и создать втрое меньше. На сайте Верховной рады опубликован полный перечень новых районов в Украине. Кабмин зарегистрировал в Кабмин приступил ко второму этапу административно-территориальной реформы (АТР). В частности, правительство утвердило план создания районов. Сейчас на карте существует 490 районов, их предлагают объединить и создать втрое меньше. На сайте Верховной рады опубликован полный перечень новых районов в Украине. Кабмин зарегистрировал в парламенте такое постановление. Сейчас ВРУ ее передала на рассмотрение в комитеты.

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