У Верховні Раді 15 липня мали розглянути постанову Кабміну про ліквідацію та утворення нових районів, проте вирішили її спочатку передати в комітети. Нардеп від "Голосу " Роман Лозинський зазначив, що укрупнення районів – доволі неоднозначна ініціцатива, адже вона надає удар децентралізації.

Натомість, таке об'єднання районів посилить вплив центральної влади. Таку думку Лозинський висловив в коментарі 24 каналу.

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За його словами, якщо гроші отримуватимуть великі райони, це призведе до гіршого розподілу коштів на громади.

"Чому на рівні районів залишають кошти, які будуть красти в громади? Це, по суті, згортання децентралізації, коли на рівні районів будуть далі надмірні повноваження і гроші. І не громади вирішуватимуть, що ремонтувати – школу, амбулаторію чи дорогу – а ОП через районні державні адміністрації", – заявив нардеп від "Голосу" Лозинський.

Натомість, раніше премє'р-міністр Денис Шмигаль зазначав, що чинний районний поділ був утворений ще за СРСР у першій половині минулого століття і зараз не відповідає багатьом сучасним стандартам.

Що відомо про укрупнення районів Кабмін приступив до другого етапу адміністративно-територіальної реформи (АТР). Зокрема, уряд затвердив план створення районів. Зараз на карті існує 490 районів, їх пропонують об'єднати і створити втричі менше. На сайті Верховної ради опублікований повний перелік нових районів в Україні. Кабмін зареєстрував у Кабмін приступив до другого етапу адміністративно-територіальної реформи (АТР). Зокрема, уряд затвердив план створення районів. Зараз на карті існує 490 районів, їх пропонують об'єднати і створити втричі менше. На сайті Верховної ради опублікований повний перелік нових районів в Україні. Кабмін зареєстрував у парламенті таку постанову. Наразі ВРУ її передала на розгляд у комітети.

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