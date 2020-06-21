Другий етап адміністративно-територіальної реформи (АТР) вступив в активну фазу, не давши змоги закінчитись першому.

Люди не встигли розібратися зі створенням і функціонуванням ОТГ, як у двері вже гримає укрупнення районів (рідненькі, хотів би втішити, та передбачають ще й третій етап – укрупнення областей).

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Шокова терапія

Одразу зазначу, що не належу до противників АТР – є вдалі та успішні приклади створення і функціонування ОТГ. Самодостатні, спроможні, багаті, прогресивні. Але на противагу їм є специфічна реалізація АТР проти якої я відкрито протестую.

Майже у кожній області були такі ОТГ, про які громадські активісти, волонтери, справжні ґазди і небайдужі люди волали, що пропоноване територіальне утворення – це хвороблива потвора, народжена егоїстами-збоченцями. Не враховувалися ні інфраструктура, ні логістика, ні майбутня спроможність, ні етнокультурні і ментальні особливості…

А враховувалися "шкурні" інтереси місцевих феодальчиків і їх особисті амбіції, забаганки та відірвані від реалій фантазії. А бувало й так що місцеві керманичі нічого не робили й не ініціювали, ну хіба так для галочки. І чемно чекали вказівки з Києва за принципом на горі краще знають… Вести діалог, відстоювати, дискутувати вирішувати на благо свого рідного "болотця". Ні, не чули.

До чого призведе така специфічна реалізація?

Очікуються внутрішні конфлікти різного рівня важкості, протести, бунти, суди… Енергія накопичена під час карантину може знайти вихід в радикальних і дуже песимістичних формах. Феодалізм перетворений у хард-феодалізм породить і важку артилерію супротиву. А їх протистояння множитиме проблеми у всіх можливих прогресіях.

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А вихід є, простий і складний водночас. Діалог. Так-так, саме діалог умовного Києва, але не з феодальчиками-рішалами, а реальними авторитетами на своїх місцях – волонтери, активісти, успішні підприємці, ефективні представники органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, відповідальні та небайдужі громадяни. На зауваження – умовний Київ не гумовий і де взяти штат переговорників – є толкові представники влади на місцях, є депутати-мажоритарники зі свитою помічників, є професійні фахівці відповідних структур. Для складних ділянок є робочі групи з усіх вищеперерахованих. Головне – політична воля. В народі ж кажуть – було би бажання.