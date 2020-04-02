Больницы будут проверять ради справедливого распределения спецсредств, – Зеленский

Президент Украины инициирует проверку больниц, чтобы контролировать справедливое распределение медицинских средств. В регионах сетуют, что маски, перчатки и защитные костюмы к ним просто не доходят.

Как именно центральная власть должна распределять медицинские средства для борьбы с коронавирусом, обсуждали на селекторном совещании у Президента Владимира Зеленского.

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К нам обращаются очень много врачей: пишут письма, делают видеообращение относительно того, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Мы проверим больницы относительно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены,

– отметил Зеленский.

Под усиленным контролем, подчеркнули на совещании, должны находиться так называемые группы риска – люди пожилого возраста и граждане с хроническими заболеваниями. Ведь из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в частности сердечно-сосудистые, легочные и сахарный диабет.

Мы все – и власть, и общество – должны беречь наших пожилых людей и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Делать акцент на этом нужно постоянно,

– подчеркнул Президент.

С ценами на продукты питания во время карантина, говорят у Президента, пока проблем нет. Цены, мол, растут только на импортные товары.

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Другая ситуация – со стоимостью топлива, которая выросла в последнее время. Ради стабилизации цен с владельцами и руководителями сетей АЗС проведут переговоры. Ранее соответствующую встречу провели в Антимонопольном комитете Украины. Участники рынка согласились, что существует возможность снижения цен на горючее.

По состоянию на 2 апреля в Украине зарегистрированы 804 случая коронавируса, 20 человек умерли, 13 выздоровели.



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