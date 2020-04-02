Лікарні перевірятимуть задля справедливого розподілу спецзасобів, – Зеленський

Президент України ініціює перевірку лікарень, аби контролювати справедливий розподіл медичних засобів. У регіонах нарікають, що маски, рукавички та захисні костюми до них просто не доходять.

Як саме центральна влада має розподіляти медичні засоби для боротьби з коронавірусом обговорювали на селекторній нараді у Президента Володимира Зеленського.

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До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені,

– зазначив Зеленський.

Під посиленим контролем, наголосили на нараді, мають перебувати так звані групи ризику – люди літнього віку та громадяни з хронічними захворюваннями. Адже з 20 загиблих українців майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі та цукровий діабет .

Ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно,

– наголосив Президент.

З цінами на продукти харчування під час карантину, кажуть у Президента, поки проблем немає. Ціни, мовляв, зростають лише на імпортні товари.

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Інша ситуація – з вартістю пального, яка зросла останнім часом. Заради стабілізації цін з власниками та керівниками мереж АЗС проведуть переговори. Раніше відповідну зустріч провели в Антимонопольному комітеті України. Учасники ринку погодились, що існує можливість зниження цін на пальне.

Станом на 2 квітня в Україні зареєстровано 804 випадки коронавірусу, 20 людей померли, 13 одужали.



Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу