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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Лікарні перевірятимуть задля справедливого розподілу спецзасобів, – Зеленський

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      Медзаклади з регіонів скаржаться Президентові на забезпечення / Пресслужба Президента України

      Президент України ініціює перевірку лікарень, аби контролювати справедливий розподіл медичних засобів. У регіонах нарікають, що маски, рукавички та захисні костюми до них просто не доходять.

      Як саме центральна влада має розподіляти медичні засоби для боротьби з коронавірусом обговорювали на селекторній нараді у Президента Володимира Зеленського.

      До теми Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського

      До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені,
      – зазначив Зеленський.

      Під посиленим контролем, наголосили на нараді, мають перебувати так звані групи ризику – люди літнього віку та громадяни з хронічними захворюваннями. Адже з 20 загиблих українців майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі та цукровий діабет .

      Ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно,
      – наголосив Президент.

      З цінами на продукти харчування під час карантину, кажуть у Президента, поки проблем немає. Ціни, мовляв, зростають лише на імпортні товари.

      Цікаво Чому в Україні подорожчали найнеобхідніші товари: пояснення експертів

      Інша ситуація – з вартістю пального, яка зросла останнім часом. Заради стабілізації цін з власниками та керівниками мереж АЗС проведуть переговори. Раніше відповідну зустріч провели в Антимонопольному комітеті України. Учасники ринку погодились, що існує можливість зниження цін на пальне.

      Станом на 2 квітня в Україні зареєстровано 804 випадки коронавірусу, 20 людей померли, 13 одужали.

      Як виявити коронавірус
      Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Президент України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Ціни Лікарня
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