Лікарні перевірятимуть задля справедливого розподілу спецзасобів, – Зеленський
Президент України ініціює перевірку лікарень, аби контролювати справедливий розподіл медичних засобів. У регіонах нарікають, що маски, рукавички та захисні костюми до них просто не доходять.
Як саме центральна влада має розподіляти медичні засоби для боротьби з коронавірусом обговорювали на селекторній нараді у Президента Володимира Зеленського.
До теми Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського
До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені,
– зазначив Зеленський.
Під посиленим контролем, наголосили на нараді, мають перебувати так звані групи ризику – люди літнього віку та громадяни з хронічними захворюваннями. Адже з 20 загиблих українців майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі та цукровий діабет .
Ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно,
– наголосив Президент.
З цінами на продукти харчування під час карантину, кажуть у Президента, поки проблем немає. Ціни, мовляв, зростають лише на імпортні товари.
Цікаво Чому в Україні подорожчали найнеобхідніші товари: пояснення експертів
Інша ситуація – з вартістю пального, яка зросла останнім часом. Заради стабілізації цін з власниками та керівниками мереж АЗС проведуть переговори. Раніше відповідну зустріч провели в Антимонопольному комітеті України. Учасники ринку погодились, що існує можливість зниження цін на пальне.
Станом на 2 квітня в Україні зареєстровано 804 випадки коронавірусу, 20 людей померли, 13 одужали.
Читайте також
-
Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804сьогодні , 11:34
-
Порушення карантину: у Києві на 17 тисяч гривень оштрафували вже 5 людейсьогодні , 12:46
-
Китай дурив цілий світсьогодні , 15:35
-
Агресивна пара розбила скло автобуса: їх не пустили в салон без масок – відеосьогодні , 14:54
-
Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немаєсьогодні , 15:12
-
Скільки нардепів не пропустили жодного засідання Ради у березні: дані КВУсьогодні , 11:48