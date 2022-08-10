Больное место для путина, – политолог объяснил, почему оссия выдвигает на первый план в войне чеченцев

путин цинично использует коренные народы в войне против Украины. В частности, ведущую роль играют чеченцы.

Так, из уст кадырова регулярно раздаются дерзкие заявления в адрес Украины и западных государств. Кремль же использует это для дискредитации коренных народов. Об этом 24 канала рассказал политолог Михаил Бесараб.

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"Выдвигая на передний план представителей коренных народов и их жестокость в исполнении определенных послушных представителей, Москва дискредитирует их в глазах украинской, мировой общественности и минимизирует возможность поддержки национально-освободительных движений этих стран", – пояснил политолог.

Самое больное место для путина

Как отметил Бесараб, роль чеченцев очень важна для путина. "В восприятии украинцев и западных партнеров москва хочет сделать чуть ли не главными действующими лицами в нападении на Украину, запятнать их кровью, показать самые большие зверства", – сказал он.

Путину нужно продемонстрировать, что именно чеченцы являются самыми дерзкими убийцами. Таким образом, он целенаправленно дискредитирует чеченский народ.

Чечня – это наиболее болезненное место для путина на карте россии. Это регион, который первым начнет свою национально-освободительную борьбу,

– убежден Бессараб.

Следовательно, чем больше россия будет становиться слабее, тем выше будет вероятность восстания на Кавказе под лидерством чеченского народа.

кадырова держат "на поводке"

Политолог предположил, что кадыры могут просто умело играть роль. На самом же деле он не такой неадекватный и глупый.

"кадыров абсолютно зависим от кремлевского режима. Чеченцы уверены: как только где-нибудь поскользнется и упадет путин, режим кадырова сразу посыплется. Ведь он держится на финансовой поддержке со стороны россии, на репрессивной машине ФСБ, на запугивании и терроре, который происходит в Ичкерии" – заметил Михаил Бесараб.

То, что в Чечне пока ничего не началось, не означает, что чеченцы поддерживают кадырова. Они просто ждут удачного случая.

Все заявления, которые он делает в адрес Украины, НАТО, Вашингтона, иногда очень смешны и забавны, он делает по указанию кремля. Мы не можем исключать, что московские пропагандисты заставляют его делать такие карикатурные заявления умышленно, чтобы дискредитировать его и весь чеченский народ.

– отметил Бесараб.

россия вынуждена заливать Чечню деньгами, ведь ужасно ее боится

Известно, что кадыров режим обходился кремлю в 300 миллиардов рублей в год. Датирование Чечни и других регионов России разительно отличается.

"Это в очередной раз свидетельствует о том, насколько москва боится Чечни. Чтобы хоть как-то держать там ситуацию в повиновении, россия вынуждена заливать Чечню деньгами, чтобы у кадырова был хоть какой-то аргумент для поддержки власти внутри страны", – сказал политолог.

В то же время россия загнала чеченский народ в социально-экономические затруднения. Это один из наименее экономически развитых регионов России, где проживает одна из богатейших местных элит России.

Чеченский народ выжидает

Бессараб подчеркнул, что за границей живут сотни тысяч чеченцев. Это преимущественно те люди, которые были вынуждены уезжать из Ичкерии, они или их родственники участвовали в двух русско-чеченских войнах, многие из них сегодня воюют на стороне Украины против русской армии.

"Чеченцы по всему миру и на территории Чечни готовятся к новому этапу национально-освободительной борьбы. Это звучит публично, они не скрывают своих намерений. А дальше – дело только по поводу. Это вопрос если не в ближайшие месяцы, но в ближайшие годы точно", – резюмировал политолог.

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