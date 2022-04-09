Больной извращенный изверг, – Чаус о Путине и вероятном новом наступлении на Черниговщину

Российские оккупанты покинули Черниговскую область, однако глава местной ОВА Вячеслав Чаус считает, что еще рано расслабляться. Глава Черниговской ОВА заявил, что врагу будет сложно вернуться в область.

Оккупанты взрывали за собой мосты, когда бежали с Черниговщины

Чаус сказал, что Черниговщина ощутила полномасштабную войну России против Украины. Он отметил, что не хочет говорить, что в регионе прошла война, ведь расслабляться рано.

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"Я точно не хочу говорить, что на Черниговщине прошла война. И это не зависит от того, будут ли они пытаться к нам заходить по суше. Война продолжается, война – в Украине. Черниговщина ее почувствовала", – заявил глава Черниговской ОВА.

По словам Чауса, победа будет тогда, когда Украина восстановит свою территориальную целостность, а российские военные уберутся из нашей страны.

Победа будет тогда, когда последний русский солдат уйдет с территории Украины и мы восстановим свою территориальную целостность по государственной границе,

– сказал Чаус.

Говоря о повторном наступлении российских военных, глава Черниговской ОВА отметил, что им будет сложно это сделать. Он назвал две причины.

"Учитывая, что они взрывали за собой мосты… Во-первых, им будет тяжело это сделать. Во-вторых, наши ВСУ адекватно реагируют. Мы же уже выдвинулись и заняли позиции у государственной границы Украины", – рассказал Чаус.

Вместе с тем от Путина, по словам Чауса, можно ожидать всего.

О Путине я уже сказал – это больной извращенный человек, или изверг. Можно ожидать чего угодно,

– резюмировал он.

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