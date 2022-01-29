Речь идет о Прикарпатье и Ровненщине. Начало вспышки с запада страны связывают с низким уровнем вакцинации в этих регионах.

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Из-за Омикрона эпидситуация остается сложной

К примеру, в Ивано-Франковской области необходимые 2 дозы получили менее 30% населения. Директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Игорь Дмитренко отметил, что в области 26 заведений оказывают помощь с COVID-19.

Мы еще готовы привлечь 2 – 3 заведения. Загруженность коек понемногу еще растет, но за эту неделю у нас будет большая выписка, чем поступления. Ситуация улучшается,

– успокоил он.

Вместе с тем эпидемиологи отмечают, что не время расслабляться. Штамм Омикрон в 1,5 – 2 раза заразнее Дельты.

Особенности эпидситуации в регионах Украины: смотрите сюжет 24 канала

Заместитель гендиректора областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус рассказала, что эпидситуация еще считается крайне неудовлетворительной.

"Ежедневно регистрируют большое количество новых случаев. Ежедневно рост заболеваемости среди детей в пределах 10 – 15%", – добавила Джус.

Дистанционка и бустер для учителей на Львовщине

Похожая ситуация с госпитализацией детей также на Львовщине, которая тоже переходит в красную зону с 31 января. Там в COVID-отделениях уже более 180 маленьких пациентов. Ежедневно туда госпитализируют около 20 – 30 больных. Из-за этого в регионе досрочно отправили школы на дистанционное обучение.

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Учителей же во Львове начали массово прививать бустерной дозой. Для педагогов в учебных заведениях развернули временные пункты вакцинации. За 1 день там прививали почти 300 учителей.

Учительница лицея №28 Стефания Притуляк сказала, что даже не было такого вопроса: бустеризироваться или не бустеризироваться. "Есть потребность, значит вакцинироваться", – подчеркнула педагог.

Желательно ограничить себя в широком общении. Лучше всего – находиться дома. Возможны определенные побочные реакции, но это нормальное явление,

– разъяснила семейный врач Юлиана Гузь.

В регионах жители легковесны с COVID-19

Сейчас вирус не только заразнее, но и коварнее, потому что имеет признаки обычной простуды:

головная боль;

слабость;

насморк.

Часто люди на такие симптомы не реагируют и продолжают ходить на работу. Хотя больных в регионах сейчас больше, чем во время предыдущей волны коронавируса. Однако течение заболевания легче и меньше количество госпитализаций.

Заметьте! Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщил, что сейчас 34% загруженных коек.

Заместитель директора департамента здравоохранения уже Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко рассказала, что за 28 января было 1500 случаев. Это почти на 200% больше чем в пик предыдущей волны.

В начале декабря мы имели 500 – 600 случаев и более тяжелых пациентов,

– пояснила она.

Именно благодаря вакцинации в Украине будет на треть меньше умерших, чем на пике прошлой волны, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко. Пик заболеваемости, вероятно, будет уже через 1 или 2 недели.

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Во время обострения ежесуточно могут фиксировать 40 – 60 тысяч больных. Даже тогда общегосударственный локдаун не будут вводить. По словам министра, и в дальнейшем будет адаптивный карантин, ведь доказал свою эффективность.