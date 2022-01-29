Мовиться про Прикарпаття та Рівненщину. Початок спалаху із Заходу країни пов'язують із низьким рівнем вакцинації у цих регіонах.

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Через Омікрон епідситуація залишається складною

До прикладу, в Івано-Франківській області необхідні 2 дози отримало менше як 30% населення. Директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Ігор Дмитренко зазначив, що в області 26 закладів надають допомогу з COVID-19.

Ми ще готові залучити 2 – 3 заклади. Завантаженість ліжок потрошки ще росте, але за цей тиждень у нас буде більша виписка, аніж надходження. Ситуація покращується,

– заспокоїв він.

Разом із тим епідеміологи наголошують, що не час розслаблятися. Штам Омікрон у 1,5 – 2 рази заразніший за Дельта.

Особливості епідситуації в регіонах України: дивіться сюжет 24 каналу

Заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус розповіла, що епідситуація ще вважається вкрай незадовільною.

"Щоденно реєструють велику кількість нових випадків. Щоденно ріст захворюваності серед дітей у межах 10 – 15%", – додала Джус.

Дистанційка та бустер для вчителів на Львівщині

Схожа ситуація з госпіталізацією дітей також на Львівщині, яка теж переходить у червону зону з 31 січня. Там у COVID-відділеннях уже понад 180 маленьких пацієнтів. Щодня туди госпіталізовують близько 20 – 30 недужих. Через це в регіоні достроково відправили школи на дистанційне навчання.

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Учителів же у Львові почали масово щепити бустерною дозою. Для педагогів у навчальних закладах розгорнули тимчасові пункти вакцинації. За 1 день там щепили майже 300 вчителів.

Вчителька ліцею №28 Стефанія Притуляк сказала, що навіть не було такого питання: бустеризуватися чи не бустеризуватися. "Є потреба, значить вакцинуватися", – наголосила педагогиня.

Бажано обмежити себе в широкому спілкуванні. Найкраще – перебувати вдома. Можливі певні побічні реакції, але це є нормальне явище,

– роз'яснила сімейна лікарка Юліана Гузь.

У регіонах мешканці легковажать із COVID-19

Зараз вірус не лише заразніший, а й підступніший, бо має ознаки звичайної застуди:

головний біль;

слабкість;

нежить.

Часто люди на такі симптоми не реагують і продовжують ходити на роботу. Хоча хворих в регіонах зараз більше, аніж під час попередньої хвилі коронавірусу. Проте перебіг захворювання легший та менша кількість госпіталізацій.

Зауважте! Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис повідомив, що наразі 34% завантажених ліжок.

Заступниця директорки департаменту охорони здоров'я вже Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко розповіла, що за 28 січня було 1500 випадків. Це майже на 200% більше ніж у пік попередньої хвилі.

На початку грудня ми мали 500 – 600 випадків і більш важких пацієнтів,

– пояснила вона.

Саме завдяки вакцинації в Україні буде на третину менше померлих, аніж на піку минулої хвилі, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пік захворюваності, ймовірно, буде вже за 1 чи 2 тижні.

До речі У МОЗ назвали критерії, які вказують на завершення пандемії у 2022 році

Під час загострення щодоби можуть фіксувати 40 – 60 тисяч хворих. Навіть тоді загальнодержавного локдану не вводитимуть. Зі слів міністра, і надалі буде адаптивний карантин, адже довів свою ефективність.