Об этом в эфире 24 канала рассказал Роман Холодов, руководитель социальной службы ПЦУ. Он также добавил, что многие дети остаются без надлежащего лечения и рискуют умереть в любую минуту.

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К сожалению, многие дети погибли от недостатка инсулина или из-за отсутствия кислорода,

– рассказывает Роман Холодов.

"Детей с оккупированных территорий захватчики не отпускают на подконтрольную Украине территорию. Поэтому дети будут умирать в страшных муках, ведь во многих городах и селах нет света, нет обезболивающего, как и возможности вывезти "тяжелого" ребенка", – отмечает руководитель социальной службы ПЦУ.

По словам Холодова, поступает много обращений от семей на оккупированных территориях. Они просят о помощи, но россияне используют их как своих заложников и прикрываются больными детьми.

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