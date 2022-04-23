Про це у ефірі 24 каналу розповів Роман Холодов, керівник соціальної служби Параволан ПЦУ. Він також додав, що багато дітей залишаються без належного лікування і ризикують померти у будь-яку хвилину.

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На жаль, багато дітей загинули від нестачі інсуліну чи через відсутність кисню,

– розповідає Роман Холодов.

"Дітей з окупованих територій, загарбники не відпускають на підконтрольну Україні територію. Тому діти помиратимуть у страшних муках, адже у багатьох містах та селах нема світла, нема знеболювального, як і змоги вивезти "важку" дитинку," – зазначає керівник соціальної служби ПЦУ.

За словами Холодова, надходить багато звернень від родин на окупованих територіях, вони просять нас про допомогу, але росіяни використовують їх, як своїх заручників і прикриваються хворими дітьми.

Окупанти цинічно обстрілюють Україну снарядами із написом "Христос Воскрес":



