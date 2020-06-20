14 украинских моряков с судна "Рута" вернулись из плена в Ливии 19 июня. Однако в ливийской тюрьме до сих пор находятся еще 4 украинца, которые были на борту другого судна – "Капитан Хайям", которое задержали 4 года назад.

С ними уже как пол года нет связи, – отметила председатель наблюдательного совета фонда помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант в комментарии 24 каналу.

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По ее словам, в Украине не могут узнать, в каком состоянии сейчас пленные.

"Двое из четырех больны гепатитом С. Полтора года там не было украинского посла. В этом регионе, где расположена тюрьма, проходят активные боевые действия", – пояснила председатель наблюдательного совета фонда помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.

Один из тех, кто не вернулся, – Евгений Морарь. Он уже 3 года болен гепатитом. Мама верит, что борьба за Женю завершится победой, и вскоре она увидит сына.

Обниму и буду рыдать, целовать руки и ноги. Он очень болен. Он там заразился гепатитом,

– сказала мама пленного украинского моряка Юлия Омельченко.

За украинцев, которые были членами экипажа судна "Капитан Хайям", сейчас борются украинские дипломаты и благотворители.

Что известно о возвращении украинских моряков с судна "Рута"