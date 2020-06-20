14 українських моряків зі судна "Рута" повернулися з полону в Лівії 19 червня. Однак у лівійській в'язниці досі перебувають ще 4 українці, які були на борту іншого судна – "Капітан Хайям", яке затримали 4 роки тому.

З ними вже як пів року немає зв'язку, – зазначила голова наглядової ради фонда допомоги морякам "Ассоль" Світлана Фабрикант у коментарі 24 каналу.

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За її словами, в Україні не можуть дізнатися, в якому стані зараз полонені.

"Двоє з чотирьох хворі на гепатит С. Півтора року там не було українського посла. В цьому регіоні, де розташована тюрма, проходять активні бойові дії", – пояснила голова наглядової ради фонда допомоги морякам "Ассоль" Світлана Фабрикант.

Один із тих, хто не повернувся – Євген Морарь. Він уже 3 роки хворий на гепатит. Мама вірить, що боротьба за Женю завершиться перемогою, і невдовзі вона побачить сина..

Обійму і буду ридати, цілувати руки і ноги. Він дуже хворий. Він там заразився гепатитом,

– сказала мама полоненого українського моряка Юлія Омельченко.

За українців, які були членами екіпажу судна "Капітан Хайям" наразі борються українські дипломати і благодійники.

Що відомо про повернення українських моряків зі судна "Рута"