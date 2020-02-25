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      Больные девушки: Лавров в ООН грубо обозвал грузинских журналисток – видео

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      Лавров обозвал "больными" грузинских журналисток / Getty images

      Россия снова попала в скандал на международной арене. Министр иностранных дел РФ нахамил и обозвал "больными девушками" грузинских журналисток, которые хотели задать ему вопросы.

      Инцидент случился 25 февраля в отделении ООН в Женеве. Видео неадекватного поведения российского дипломата опубликовал телеграмм-канал "Николай Левшиц – Сhannel in Georgia".

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      На записи видно, что журналисты подошли к делегации России, которая сразу ускорила ход и попыталась скрыться от прессы. Представительницы медиа пытались поставить вопрос россиянам, но те их игнорировали, а охрана главы МИД РФ даже перебивала и отталкивала девушек.

      Впоследствии Лавров таки остановился и грубо сказал журналисткам: "Вы что, больные, девушки?".

      "Нет, мы просто задаем вопрос", - ответили они. В частности, журналисты спрашивали, приедет ли Лавров на саммит министров ЕС, который пройдет в Тбилиси 15 мая.

       

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      На защиту Лаврова стала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Ситуацию с грузинскими медийщицами она описала как нападение на делегацию России и назвала журналисток женщинами, которые "потеряли всякое достоинство".

      Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. И знаете, что нужно было? Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение ума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище. Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал,
      – написала Захарова.

      Также российская чиновница решила опубликовать фото после якобы нападения грузинских журналисток. На фото видна ноа Захаровой и рука ее коллеги с маленькими царапинками. Хотя для россиян это, наверное, серьезные травмы.

      Пользователи в комментариях откровенно смеются с россиян и отмечают, что "эти травмы" свидетельствуют о покушении на них.

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости России Новости политики ООН Новости Грузии Сергей Лавров Журналисты Медиа СМИ
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