В Грузии неспокойно из-за будущего визита Лаврова: что надо знать

Грузинская оппозиция заявляет, что Лавров нарушил закон Грузии об оккупированных территориях, посетив их. Именно поэтому его визит весной 2020 года в Тбилиси будет незаконным.

Лаврова не должны пускать на подконтрольную Грузии территорию, об этом заявил один из лидеров оппозиции Гиги Угулава, пишет "Интерфакс - Украина".

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Так он прокомментировал сообщения, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы. Угулава отмечает, что "все, кто его пропустят, станут нарушителями закона".

По словам Угулава, "закон есть закон, и он действует и на министров, и на рядовых граждан".

В последнее время между Россией и Грузией напряженные отношения. В июне там начались массовые протесты. Все из-за того, что Межпарламентское православную ассамблею открыл не спикер грузинского парламента, а коммунист Сергей Гаврилов – депутат российской Думы. Больше о протестах и последствия – здесь.

Что говорят власти Грузии о визите Лаврова?

В правительстве Грузии и МИД страны пока воздерживаются подтверждать или опровергать возможность визита Лаврова..

В грузинском МИД отмечают, что Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание Комитета министров. Все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.

Вицеспикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД России и в Тбилиси, и в Москве состоятся обсуждения.

Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая есть между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос,

– сказал он.

Что касается заявлений оппозиции о том, что Лавров нарушил закон "Об оккупированных территориях", посетив ранее Сухум и Цхинвали без согласования с Тбилиси, то, по мнению Вольского, "тяжелая тема". По его словам, она нуждается в интенсивных консультациях с международными партнерами и странами-членами СЕ.

"Не думаю, что наш закон должен быть проигнорирован, но не будем забывать, что Тбилиси в этот период является столицей Совета Европы", – заявил вицеспикер.

Почему Лавров нарушил закон Грузии?

В апреле 2017 года Лавров посетил Абхазию с "рабочим визитом". Тогда он принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а также провел переговоры с "президентом" Абхазии Раулем Хаджимбой и "главой МИД" непризнанной республики Дауром Кове.



Тогда власти Грузии осудили эту поездку на оккупированную Россией территорию и заявили о нарушении государственного суверенитета.

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Российская агрессия против Грузии и оккупация