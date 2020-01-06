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      У Грузії неспокійно через майбутній візит Лаврова: що треба знати

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      У Грузії проти участі Лаврова в засіданні комітету міністрів РЄ у Тбілісі / ТАСС

      Грузинська опозиція заявляє, що Лавров порушив закон Грузії про окуповані території, відвідавши їх. Саме тому його візит навесні 2020 року до Тбілісі буде незаконним.

      Лаврова не повинні пускати на підконтрольну Грузії територію, про це заявив один із лідерів опозиції Гігі Угулава, пише "Інтерфакс - Україна".

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      Так він прокоментував повідомлення, що глава МЗС РФ у травні може відвідати Тбілісі у зв'язку із засіданням комітету міністрів Ради Європи. Угулава наголошує, що "усі, хто його пропустять, стануть порушниками закону".

      За словами Угулави, "закон є закон, і він діє і на міністрів, і на пересічних громадян".

      Останнім часом між Росією та Грузією напружені стосунки. В червні там розпочалися масові протести. Все через те, що Міжпарламентську православну асамблею відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи. Більше про протести і наслідки – тут. 

      blog_ava

      Що каже влада Грузії про візит Лаврова?

      В уряді Грузії та МЗС країни утримуються наразі підтверджувати чи спростовувати можливість візиту Лаврова..

      У грузинському МЗС наголошують, що Грузія як країна, що головує в Раді Європи, прийме в травні засідання комітету міністрів. Усі деталі буде погоджено із секретаріатом РЄ відповідно до статуту організації.

      Віцеспікер парламенту Грузії Георгій Вольський у розмові з журналістами в понеділок припустив, що з питання можливого візиту глави МЗС Росії і в Тбілісі, і в Москві відбудуться обговорення.

      Тбілісі в цей період житиме за регламентами і порядком денним РЄ, і як це відповідає тій ситуації, яка є між Грузією та Росією, досить складно коментувати це питання,
      – сказав він.

      Що стосується заяв опозиції про те, що Лавров порушив закон "Про окуповані території", відвідавши раніше Сухум та Цхінвалі без погодження з Тбілісі, то, на думку Вольського, це "важка тема". За його словами, вона потребує інтенсивних консультацій із міжнародними партнерами і країнами-членами РЄ.

      "Не думаю, що наш закон має бути проігнорований, але не забуватимемо, що Тбілісі в цей період є столицею Ради Європи", заявив віцеспікер.

      Чому Лавров порушив закон Грузії?У квітні 2017 року Лавров відвідав Абхазію з "робочим візитом". Тоді він візяв участь у церемонії офіційного відкриття нового комплексу будівель посольства Росії в Абхазії, а також провів переговори з "президентом" Абхазії Раулем Хаджимбой і "главою МЗС" невизнанної республіки Дауром Кове. 

      Тоді влада Грузії засудила цю поїздку на окуповану Росією територію та заявила про порушення державного суверенітету.

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      Російська агресія проти Грузії та окупація

      • Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.
      • Війна розпочалася довкола збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії.
      • Наслідком російської агресії стала окупація частини території Грузії – Абхазії та Цхінвальського регіону.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Сергій Лавров Абхазія Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії
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