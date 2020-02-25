Хворі дівчата: Лавров в ООН грубо обізвав грузинських журналісток – відео

Росія знову потрапила у скандал на міжнародній арені. Міністр закордонних справ РФ нахамив і обізвав "хворими дівчатками" грузинських журналісток, які хотіли поставити йому питання.

Інцидент трапився 25 лютого у відділенні ООН в Женеві. Відео неадекватної поведінки російського дипломата опублікував телеграм-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia".

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На записі видно, що журналісти підійшли до делегації Росії, яка одразу пришвидшила хід і намагалася втекти від преси. Представниці медіа намагалися поставити питання росіянам, але ті їх ігнорували, а охорона глави МЗС РФ навіть перебивала і відштовхувала дівчат.

Згодом Лавров таки зупинився і грубо сказав до журналісток: "Ви що, хворі, дівчата?".

"Ні, ми просто ставимо запитання", – відповіли вони. Зокрема, журналісти питали, чи приїде Лавров на саміт міністрів ЄС, що проходитиме у Тбілісі 15 травня.

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На захист Лаврова стала речниця МЗС РФ Марія Захарова. Ситуацію з грузинськими медійницями вона описала як напад на делегацію Росії і назвала журналісток жінками, що "втратили всяку гідність".

Грузинські журналістки накинулися на російську делегацію. Йти було неможливо. Кричали, пхалися, штовхалися, намагаючись пробитися до міністра. І знаєте, що потрібно було? Одне питання: чи приїде Лавров у Тбілісі? Це вже затьмарення розуму якесь, так поставити себе в залежність від приїзду або неприбуття представника іншої країни. Жалюгідне видовище. Нас з колегою "зачепило", але шеф не постраждав,

– написала Захарова.

Також російська чиновниця вирішила опублікувати фото після нібито нападу грузинських журналісток. На світлині видно ногу Захарової та руку її колеги з малесенькими царапинками. Хоча для росіян це, напевне, серйозні травми.

Користувачі у коментарях відверто глузують з росіян і відзначають, що "ці травми" свідчать про замах на них.