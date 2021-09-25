Польшу хотят заставить покупать российский газ. Об этом заявил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

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Спор по Туруве следует рассматривать в более широком контексте энергетической войны, которая происходит в Европе... На самом деле это большая операция Германии и России,

– сказал Зёбро.

Чехия с Германией играют против Польши, – Зебро

По словам чиновника, Чехия смотрит прежде всего на собственные интересы. Они противоречат интересам Польши. Зебро добавил, что Прага якобы хочет зарабатывать на Варшаве.

"И поэтому они играют против нас вместе с Германией. А на заднем плане большой пакт Путина-Меркель", – сказал политик.

Зёбро убежден, что польскому правительству не следует подчиняться требованиям Брюсселя. Он думает, если уступить, то придется заплатить еще больше. Министр даже предполагает, что в таком случае Польша может стать страной энергетической бедности.

Конфликт по шахте в Туруве: коротко

В Чехии заявляют, что расширение шахты бурого угля в Туруве грозит поставке воды в районе Либерец. Чешские города расположены в нескольких километрах от шахты.

Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу в шахте, признав убедительными аргументы Чехии.

Польша не выполняет решение суда ЕС. Тогда Прага стала требовать от поляков ежедневной пени в бюджет ЕС в размере 5 миллионов евро ежедневно. В ЕС же поддержали Чехию, однако определили меньший размер пени – 500 тысяч долларов.

Дуда говорит, что штраф не будут платить

Президент Польши Дуда заявил, что Польша не должна выполнять решение суда ЕС по пени в 500 тысяч долларов, сообщает "Польское радио".

"Мы просто не в состоянии остановить эту добычу угля, поскольку это ограничит наши запасы электроэнергии. Возможно, это было сделано для того, чтобы мы покупали энергию у Германии", – отметил Дуда.

Польский лидер обозначил, что добыча угля – это 7% всей энергетики страны. Эта шахта заряжает электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть Польши