Польщу хочуть примусити купувати російський газ. Про це заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

До теми Суперечка щодо шахти: прем'єр Польщі не поїде на саміт в Будапешт через конфлікт з Чехією

Суперечку щодо Турува слід розглядати у ширшому контексті енергетичної війни, яка відбувається в Європі...Насправді це велика операція Німеччини та Росії,

– сказав Зьобро.

Чехія з Німеччиною грають проти Польщі, – Зьобро

За словами чиновника, Чехія дивиться насамперед на власні інтереси. Вони суперечать інтересам Польщі. Зьобро додав, що Прага нібито хоче заробляти на Варшаві.

"І тому вони грають проти нас разом з Німеччиною. А на задньому плані великий пакт Путіна-Меркель", – сказав політик.

Зьобро переконаний, що польському уряду не слід підкорятися вимогам Брюсселя. Він думає, якщо поступитись, то доведеться заплатити ще більше. Міністр навіть припускає, що в такому випадку Польща може стати країною енергетичної бідності.

Конфлікт щодо шахти Туруві: коротко

У Чехії заявляють, що розширення шахти бурого вугілля у Туруві загрожує постачанню води у районі Ліберець. Чеські міста розташовані за кілька кілометрів від шахти.

Суд ЄС зобов’язав Польщу припинити видобуток у шахті, визнавши переконливими аргументи Чехії

Польща не виконує рішення Суду ЄС. Тоді Прага стала вимагати від поляків щоденної пені до бюджету ЄС у розмірі 5 мільйонів євро щодня. У ЄС таки підтримали Чехію, однак визначили менший розмір пені – 500 тисяч доларів.

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