Польщу хочуть примусити купувати російський газ. Про це заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.
До теми Суперечка щодо шахти: прем'єр Польщі не поїде на саміт в Будапешт через конфлікт з Чехією
Суперечку щодо Турува слід розглядати у ширшому контексті енергетичної війни, яка відбувається в Європі...Насправді це велика операція Німеччини та Росії,
– сказав Зьобро.
Чехія з Німеччиною грають проти Польщі, – Зьобро
За словами чиновника, Чехія дивиться насамперед на власні інтереси. Вони суперечать інтересам Польщі. Зьобро додав, що Прага нібито хоче заробляти на Варшаві.
"І тому вони грають проти нас разом з Німеччиною. А на задньому плані великий пакт Путіна-Меркель", – сказав політик.
Зьобро переконаний, що польському уряду не слід підкорятися вимогам Брюсселя. Він думає, якщо поступитись, то доведеться заплатити ще більше. Міністр навіть припускає, що в такому випадку Польща може стати країною енергетичної бідності.
Конфлікт щодо шахти Туруві: коротко
- У Чехії заявляють, що розширення шахти бурого вугілля у Туруві загрожує постачанню води у районі Ліберець. Чеські міста розташовані за кілька кілометрів від шахти.
- Суд ЄС зобов’язав Польщу припинити видобуток у шахті, визнавши переконливими аргументи Чехії
- Польща не виконує рішення Суду ЄС. Тоді Прага стала вимагати від поляків щоденної пені до бюджету ЄС у розмірі 5 мільйонів євро щодня. У ЄС таки підтримали Чехію, однак визначили менший розмір пені – 500 тисяч доларів.
Дуда каже, що штраф не платитимуть
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща не повинна виконувати рішення суду ЄС щодо пені у 500 тисяч доларів, повідомляє "Польське радіо".
"Ми просто не в змозі зупинити цю видобуток вугілля, оскільки це обмежить наші запаси електроенергії. Можливо, це було зроблено для того, щоб ми купували енергію в Німеччини", – наголосив Дуда.
Польський лідер окреслив, що видобуток вугілля – це 7% всієї енергетики країни. Ця шахта заряджає електростанцію, яка забезпечує електроенергією значну частину Польщі