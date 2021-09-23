Мовиться про суперечку щодо шахти в Туруві. Суд ЄС зобов'язав Польщу зупинити видобуток бурого вугілля. З такою пропозицією виступила Чехія – до того, як буде ухвалене остаточне рішення.
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Польща закидає Чехії недоброзичливість
Поляки з цим не погоджуються.
Насправді зараз, коли мова йде про відносини всередині ЄС, найважливішою темою цих відносин є питання, пов'язані з Турувом. З точки зору польсько-чеських відносин, ми зосереджені на цій діяльності,
– пояснив Моравецький своє рішення щодо саміту у Будапешті.
Глава уряду дорікнув чеській стороні у порушенні доброзичливості. Задля вирішення конфлікту Моравецький зустрічався з представниками МЗС Чехії, на перемовинах сторони мали представити свої пропозиції.
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Що відомо про конфлікт щодо шахти у Туруві
- У Чехії вважають, що розширення шахти у Туруві загрожує постачанню води у районі Ліберець.
- Всього за кілька кілометрів від шахти розташовані чеські міста.
- Польща, тим часом, не виконує рішення Суду ЄС щодо припинення видобутку у Туруві – через стратегічну важливість шахти.
- Чехія подала заяву, вимагаючи від поляків щоденної пені до бюджету ЄС у розмірі 5 мільйонів євро щодня.
- Варшава рішення суду оскаржила.
- У ЄС таки стали на сторону Праги, проте не повністю. Пеню призначили, проте значно меншу – 500 тисяч доларів.