Мовиться про суперечку щодо шахти в Туруві. Суд ЄС зобов'язав Польщу зупинити видобуток бурого вугілля. З такою пропозицією виступила Чехія – до того, як буде ухвалене остаточне рішення.

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Польща закидає Чехії недоброзичливість

Поляки з цим не погоджуються.

Насправді зараз, коли мова йде про відносини всередині ЄС, найважливішою темою цих відносин є питання, пов'язані з Турувом. З точки зору польсько-чеських відносин, ми зосереджені на цій діяльності,

– пояснив Моравецький своє рішення щодо саміту у Будапешті.

Глава уряду дорікнув чеській стороні у порушенні доброзичливості. Задля вирішення конфлікту Моравецький зустрічався з представниками МЗС Чехії, на перемовинах сторони мали представити свої пропозиції.

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