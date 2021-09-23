Речь идет о споре по шахте в Туруве. Суд ЕС обязал Польшу остановить добычу бурого угля. С таким предложением выступила Чехия – до того, как будет принято окончательное решение.

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Польша обвиняет Чехию в недоброжелательности

Поляки с этим не согласны.

На самом деле сейчас, когда речь идет об отношениях внутри ЕС, важнейшей темой этих отношений являются вопросы, связанные с Турувом. С точки зрения польско-чешских отношений, мы сосредоточены на этой деятельности,

– пояснил Моравецкий свое решение о саммите в Будапеште.

Глава правительства упрекнул чешскую сторону в нарушении доброжелательности. Для решения конфликта Моравецкий встречался с представителями МИД Чехии, на переговорах стороны должны были представить свои предложения.

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