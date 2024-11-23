Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що абсолютно критична ситуація поблизу Курахового виникне лише тоді, якщо росіянам вдасться перерізати трасу Н-15 в районі села Дачне. На жаль, загроза цього є, адже противник не перестає тиснути.

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Наступ росіян

Олександр Коваленко зауважив, що дії росіян поблизу Курахового достатньо передбачувані, адже зараз майже вся східна частина міста перебуває або під контролем окупантів, або в сірій зоні бойових дій.

Російські війська повністю встановили контроль над населеним пунктом Дальнє. Це село розташоване майже на логістичній артерії 05-010 на південь від Курахового,

– сказав він.

Окупанти тепер мають можливість тиснути на Курахове не лише зі східної частини міста, але й з південної. За словами військово-політичного оглядача, ситуація там зараз максимально складна.

Що відбувається поблизу Курахового: карта

Росіяни, ймовірно, планують прорвати оборону Збройних Сил України та окупувати центральну частину міста.

Для них основним елементом є контроль над багатоповерхівками, адже це забезпечить вогневу перевагу на штучних висотах,

– зазначив Олександр Коваленко.

Він підсумував, що ситуацію у Кураховому поки складно назвати критичною. Це завдяки потужній обороні ЗСУ, адже росіянам не вдається перерізати всі основні логістичні артерії до міста.