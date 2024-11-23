Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что абсолютно критическая ситуация вблизи Курахово возникнет только тогда, если россиянам удастся перерезать трассу Н-15 в районе села Дачное. К сожалению, угроза этого есть, ведь противник не перестает давить.
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Наступление россиян
Александр Коваленко отметил, что действия россиян вблизи Курахово достаточно предсказуемы, ведь сейчас почти вся восточная часть города находится или под контролем оккупантов, или в серой зоне боевых действий.
Российские войска полностью установили контроль над населенным пунктом Дальнее. Это село расположено почти на логистической артерии 05-010 к югу от Курахово,
– сказал он.
Оккупанты теперь имеют возможность давить на Курахово не только с восточной части города, но и с южной. По словам военно-политического обозревателя, ситуация там сейчас максимально сложная.
Что происходит вблизи Курахово: карта
Россияне, вероятно, планируют прорвать оборону Вооруженных Сил Украины и оккупировать центральную часть города.
Для них основным элементом является контроль над многоэтажками, ведь это обеспечит огневое преимущество на искусственных высотах,
– отметил Александр Коваленко.
Он подытожил, что ситуацию в Курахово пока сложно назвать критической. Это благодаря мощной обороне ВСУ, ведь россиянам не удается перерезать все основные логистические артерии в город.