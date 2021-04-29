Владимир Зеленский подписал закон, который возобновляет проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина. Соответствующий документ Верховная Рада приняла еще 30 марта 2021 года.

Фактически этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, временно остановленных с марта 2020 году из-за COVID-19.

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Что меняет закон

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены , аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взявший на себя обязательства выполнить условия продажи.

Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель по приватизации государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции,

– отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что нужно также обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния граждан. Это можно сделать, улучшив бизнес-климат и создав благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций.

Заметим, что 5 сентября 2020 года в Украине запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Интересно! Ранее Верховная Рада приняла закон, предусматривающий разблокирование процессов большой приватизации. Денис Шмыгаль ранее отмечал, что правительство планирует привлечь в бюджет до 12 млрд гривен от продажи госимущества.